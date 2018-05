Demi Lovato y Christina Aguilera lanzan himno feminista - Noroeste

Demi Lovato y Christina Aguilera lanzan himno feminista

Ambas cantantes mandan un mensaje contundente a las mujeres, a través del tema Fall In Line

Christina Aguilera ha lanzado el tercer single de Liberatio, su próximo álbum que verá la luz el próximo 15 de junio. Tras Accelerate con Ty Dolla $ign, 2 Chainz y la balada Twice, ahora los fans de la intérprete pueden disfrutar de la colaboración más esperada del álbum, Fall In Line con Demi Lovato.

De dos artistas que desde siempre han luchado por los derechos de las mujeres, solo se puede esperar un extraordinario tema de empoderamiento femenino. Sus potentes voces se unen a la perfección en esta canción con toques soul que gana intensidad hacia el final, informa Europa FM.

Christina y Demi anunciaron Fall In Line con un contundente mensaje a través de sus redes sociales:

"Pequeñas niñas, escuchen atentamente porque nadie me lo dijo. Pero merecen saber que en este mundo no están en deuda. No les deben su cuerpo ni su alma", junto a dos fotos de ellas sobre el escenario cuando eran unas niñas.

Esta colaboración ha tenido una gran acogida en tan sólo unas horas de su publicación, por parte de los seguidores de ambas cantantes, que han aplaudido el mensaje de la canción.

- Christina Aguilera y Demi Lovato presentarán su nuevo tema en directo, el próximo domingo durante la ceremonia de los Premios Billboard.