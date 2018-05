Denuncia amenazas de muerte el candidato independiente Pedro Kumamoto (VIDEO) - Noroeste

Denuncia amenazas de muerte el candidato independiente Pedro Kumamoto (VIDEO)

"A los partidos políticos les gusta decir que nos van a comprar, que nos van a cooptar, que nos van a callar y he escuchado que dicen hasta que nos van a martar. Y aquí estamos" dijo

noroeste.com

El diputado local al Congreso del Estado de Jalisco con licencia y aspirante independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, denunció amenazas de muerte en su contra.

“Es verdaderamente inadmisible, triste y desesperanzador que en vez de llenar la conversación pública de buenas ideas los partidos políticos la están llenando de señalamientos mentirosos, de golpeteos ruines y de violencia verbal...”, afirma en un video que circula en redes sociales.

También menciona: "A los partidos políticos les gusta decir que nos van a comprar, que nos van a cooptar, que nos van a callar y he escuchado que dicen hasta que nos van a martar. Y aquí estamos".

Dice: "Quienes lideran los partidos políticos en Jalisco y a nivel nacional están muy enojados con nosotros porque nuestras convicciones no tienen precio, porque nuestra fuerza política no se vende".

Continúa: "Sí construye, sí dialoga, sí asume las diferencias con responsabilidad y aun así no se les quita el enojo, porque les hemos dicho una y otra vez que con ellos solo vamos a construir acuerdos en beneficio de quienes buscamos representar y nunca en beneficio de sus compadres".

Asevera que parte de la molestia de sus contrincantes es "porque nuestra fuerza política no ha sido cooptada por nadie. Porque cuando me crucé con Salinas de Gortari el 5 de noviembre en un evento público, se me acercó a mí, y no le regalé más de trres minutos de mi tiempo yuna fotografía para que no tuviera ni la más mínima oportunidad de chantajearnos".

Asegura que el año pasado "líderes de partidos políticos que hoy están en campaña haciendo promesas de 'cambio' me buscaron para ofrecerme cuotas para que en las listas de plurinominales de sus partidos entraran los "chavos que me acompañan". Y les dije que no.

"No tenemos precio, no tenemos vínculos con poderosos, vamos a señalar cada acto de corrupción que veamos y seguiremos vivas, vivos, sin miedo. Porque si algo me pasa a mí, si algo le pasa a una de las personas de esta fuerza política, los que hoy promueven la violencia tendrán que asumir sus responsabilidad".