Denuncian maestros de Inecipe hostigamiento del director - Periódico Noroeste

ACUSACIÓN

Denuncian maestros de Inecipe hostigamiento del director

Docentes del Instituto Estatal de Ciencias Penales denunciaron el hostigamiento laboral por parte de Guillermo Federico Schacht Chávez, director técnico de la escuela, señalando agresiones verbales e incluso amenazas de muerte por parte del directivo

Karen Bravo

Docentes del Instituto Estatal de Ciencias Penales denunciaron el hostigamiento laboral por parte de Guillermo Federico Schacht Chávez, director técnico de la escuela, señalando agresiones verbales e incluso amenazas de muerte por parte del directivo.

Leonardo, uno de los docentes afectados denunció hostigamiento verbal e incluso una agresión física por parte del comandante Schacht Chávez.

En una visita del Gobernador Quirino Ordaz Coppel al plantel, los alumnos tenían dos horas en formación esperando el evento.

"Yo quería colaborar para darle agua a uno de los muchachos, de los alumnos, y delante de todos este señor me gritoneó que me fuera que no tenía yo que estar ayudando a nadie y me jaló por la pechera de la camisa", narró el profesor Leonardo.

"A los 20 minutos sentí como un latigazo en las espalda", dijo.

El profesor Leonardo también denunció hostigamiento verbal por ser de origen venezolano, situación que utiliza como ofensa el comandante, indicó el maestro.

El acoso laboral llegó más allá de agresiones verbales o jaloneos de camisa, pues las amenazas trastocaron hasta su vida personal, subrayó Leonardo.

"Que me iba a llevar la verg... en la calle y que me atuviera a las consecuencias", dijo.

"Te va a cargar la chingada, tú no sabes quién soy yo, soy familia del Gobernador, así me dijo", agregó el profesor.

Indicó Leonardo que actualmente tiene prohibida la entrada al Instituto de Ciencias Penales por órdenes del comandante Schacht.

"Quiero dejar asentado que si algo llega a pasarme a mi persona físicamente o a mis bienes, hago totalmente responsable a Guillermo Federico Schacht Chávez", subrayó el docente afectado.

La maestra Florangely también resultó afectada en diversas ocasiones por el comandante. Señaló que reiteradamente sus alumnos fueron sacados de su clase para cumplir "comisiones" del directivo.

"En mis clases empezó a sacar a los alumnos para que le lavaran el carro; si era día festivo, que le cuidaran a su hija, en la alberca o en otro lado", dijo la docente.

Florangely también recibió maltratos verbales, ofensas e insultos por parte de Schacht Chávez, e incluso los alumnos eran arrestados, es decir, castigados sin derecho a salir el fin de semana por dirigirle la palabra, narró la docente.

Ambos profesores presentaron queja en el órgano interno de control del Incipe, sin embargo el comandante siempre negó las acusaciones.