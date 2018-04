Desarrolla la creatividad de los niños - Periódico Noroeste

ARTE

Desarrolla la creatividad de los niños

El arte es fundamental para que puedan expresarse y para que desarrollen su pensamiento

Noroeste / Redacción

Algunos definen la creatividad como el resultado de un proceso, otros como las características de un producto y otros como un rasgo propio de la personalidad.

Los niños empiezan a reflejar su creatividad en el colegio sobre todo por medio de actividades artísticas o plásticas, difundió la revista hacerfamilia.com.

El arte es fundamental para que los niños puedan expresarse y para que desarrollen su pensamiento.

Aunque pueda haber distintas interpretaciones de la creatividad, lo que sí está claro es que la creatividad es aquello por lo que las personas somos capaces de crear ideas y soluciones nuevas. Con la creatividad, las personas proyectan o imaginan un problema en la mente y consiguen extraer una solución. Todas las personas tienen por naturaleza el impulso de crear cosas nuevas o de hacer algo nuevo, es decir, de ser creativos. Estos primeros síntomas se reflejan en la infancia.

Por qué es importante ser un niño creativo

Los especialistas recomiendan fomentar la creatividad de los menores porque permite aumentar la autoestima y la conciencia de uno mismo, es decir, que los niños se sientan seguros para expresar sus sentimientos y emociones. Otra de las ventajas de la creatividad es que fomenta la socialización en los menores, pues al ser niños expresivos y no esconder sus sentimientos son más capaces para conocer los de los demás y ser más receptivos.

Además, las personas creativas se sienten más realizadas y satisfechas por hacer algo para lo que tienen un don especial o un talento natural.

El papel de los padres en la creatividad de los hijos

La doctora en siquiatría infantil Margaret Morgan Lawrence afirmaba que la creatividad nace en la cuna familiar y en el mundo interior de los padres, de ahí la importancia de ellos en el desarrollo de la creatividad de sus hijos.

Muchos niños no llegan a desarrollar sus habilidades inventivas debido a que los padres no dedican la atención suficiente a su potenciación, porque coartan sus ideas o porque no les permiten tomar decisiones.

La doctora Lawrence aconseja a los padres a que sean capaces de retrotraerse a su infancia y a intentar dar rienda suelta a su creatividad para que fomenten así la de sus hijos:

“Si tuvieran cinco años ¿qué les gustaría hacer?... Dedicar a esto un tiempo semanal, puede resultar más enriquecedor de lo que pensamos”, asegura.

Técnicas para fomentar la creatividad de los niños

Para conseguir que los niños sean capaces de pensar por sí solos y de que tengan ideas creativas es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Promueve la libertad de expresión para que generen ideas personales sin temor a equivocarse. Crea un clima de confianza y seguridad para tu hijo.

2. Dedica tiempo para jugar con tu hijo. Por medio del juego, la imaginación y las emociones de tu hijo fluyen. Intenta estar a su altura, jugar e imaginar con él para potenciar este clima divertido y familiar.

3. Trabaja en grupo con tu hijo, pon problemas en común para que todos participen en la búsqueda de soluciones.

4. Deja que tu hijo se equivoque. Es fundamental que tu hijo cometa errores y que aprenda en qué se ha equivocando para que pueda construir nuevos aprendizajes.