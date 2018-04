Descarta Juan Ernesto a Morena como amenaza - Periódico Noroeste

DISTRITO 07

Descarta Juan Ernesto a Morena como amenaza

Claudia Beltrán

Juan Ernesto Millán Pietsch, candidato a Diputado federal del PRI por el Distrito 07 descartó a Morena como una amenaza a su candidatura.

"Yo no veo amenazas de nadie para nadie, yo veo más que nada, una contienda competida, ya de hace 12 ó 13 años", explicó.

Aseguró que será el triunfador de este proceso electoral.

"Cuando uno es deportista siempre entra uno a competir, pero los que somos triunfadores, siempre sabemos que vamos a ganar", agregó.

Mencionó que su padre el ex Gobernador Juan Sigfrido Millán no será el estratega de su campaña, sino Rosario Medrano.

"No voy a perder, voy a ganar", reiteró.

Al preguntársele por qué en la propaganda electoral sólo mencionaba su nombre, dejando atrás el apellido Millán, el candidato aseguró se trata de posicionar Juan Ernesto.

Indicó que ser un Millán Pietsch es un motivo de enorme orgullo.

"El nombre y la estrategia, es porque es mi nombre, no es ningún deslinde es simplemente posicionar mi nombre de pila, que es primero el nombre de Juan, porque lo traigo de mi tío abuelo, de El Rosario, Sinaloa y Ernesto, es porque ahí se reveló mi mamá, porque me iban a poner Sigfrido y no se dejó", añadió.

Millán Pietsch ofreció ayer su primera conferencia de prensa como candidato a Diputado. Estuvo acompañado de Julio César Osuna, su suplente, y su esposa Brianda Olivas.

Dijo que una de las funciones de los legisladores es ser la voz de la ciudadanía, así como de los gobiernos estatal y municipal.

"Ya ganando la elección todos los diputados federales nos convertimos en una voz tanto como de la ciudadanía como también una voz de gestión del Gobierno estatal y de los ayuntamientos, en este sentido creo que Culiacán ocupa mucho del apoyo de nosotros", puntualizó.

El candidato a Diputado federal por el distrito 07, anunció que recorrerá todas y cada una de las calles de la demarcación territorial en compañía de su familia y del candidato suplente, a fin de recabar las necesidades más sentidas de los ciudadanos.