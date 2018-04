Desde Costa Rica, Paulo llega en su moto a Mazatlán - Periódico Noroeste

Salió hace 5 meses

Desde Costa Rica, Paulo llega en su moto a Mazatlán

Al llegar al puerto para participar en la Legendaria Semana de la Moto, este biker narra que le dio tristeza dejar a su familia en su país, pero vale la pena la travesía por México donde sobresale la hermandad de los motociclistas

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ A bordo de una Vespa 150cc y con su cámara fotográfica colgada a los hombros, José Paulo Quesada Chaves. De 28 años, salió de su natal Costa Rica y después de 5 meses tocó Mazatlán para unirse a la adrenalina “biker” de la Legendaria Semana de la Moto.

La rutina en su tierra natal fue lo que orilló a Paulo a tomar una decisión que cambiaría su vida, tomo un par de mochilas, agarró su ropa y con la tristeza de dejar a sus padres, hermanos y sobrinos, partió a su primer destino en Centroamérica.

Durante esta travesía ha recorrido toda su tierra natal, Honduras, El Salvador y gran parte de México y aunque le quedan 3 meses de permiso para circular en el país, piensa ir a Belice para regresar a México y terminarlo de conocer.

“En esta travesía he aprendido mucho, he conocido mucho, cada lugar al que llego es todo diferente y lo bonito de hacer esta travesía es moldar tus ideas y costumbres a la de los lugares que vas visitando, el picante en México es algo que me ha costado acostumbrarme pero ya pronto lo haré”, declaró.

Paulo vive de su fotografía, las convierte en postales y en cada motoclub las vende, con eso saca para comer, pero sobre todo, para darle mantenimiento a su compañera motocicleta, que aunque no tiene mucha fuerza si ha podido recorrer varios kilómetros.

El camino ha sido difícil, comentó, pues recorrer diferentes países y adaptarse a cada uno de ellos es todo un aprendizaje que día a día le ha costado, desde comer comida picante en México, hasta comunicarse con los demás, aunque el idioma sea el mismo.

“Aquí en México ya llevo tres meses de estar acá, me quedan 3 meses más porque el permiso me lo dan por 6 meses y la idea es salir y renovar otra vez porque México tiene mucho por conocer, tiene culturas tan distintas, lugares tan diferentes, comidas y paisajes, es tán variado que en el tiempo que me resta no lo voy a poder conocer”, comentó.

Entró a El Salvador y a México con una mala impresión, pero se ha quedado sorprendido de lo que le han ofrecido como personas, sobre todo amistad entre los mismos bikers que se ha encontrado en el camino.

“Hay momentos difíciles, en los que piensa uno en la familia, en los amigos, en su país y lo que extraña, pero el haberme quedado allá me hubiera convertido en una persona sedentaria y quizá amargada, agregó.

“En esta travesía he aprendido mucho, he conocido mucho, cada lugar al que llego es todo diferente y lo bonito de hacer esta travesía es moldar tus ideas y costumbres a la de los lugares que vas visitando, el picante en México es algo que me ha costado acostumbrarme pero ya pronto lo haré”.

José Paulo Quesada Chaves

Originario de Costa Rica