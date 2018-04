‘Desglosa’ José Antonio Meade estrategia contra el narcotráfico - Periódico Noroeste

Visita José Antonio Meade las instalaciones de Noroeste Mazatlán

‘Desglosa’ José Antonio Meade estrategia contra el narcotráfico

Una propuesta es frenar la entrada de armas a México que van a parar a manos del narco, dice

Sibely Cañedo

Sibely Cañedo / BELIZARIO REYES

El candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, dio a conocer cuál sería su estrategia contra el narcotráfico en caso de resultar favorecido con los resultados de la elección del próximo 1 de julio.

En un encuentro con periodistas de Noroeste Mazatlán, habló de la urgencia de frenar la entrada de armas a México que van a parar a manos del narcotráfico; así como de homologar los códigos penales en los estados y reconsiderar la actual Ley Federal de Extinción de Dominio, con la finalidad de poder expropiar los bienes del crimen organizado.

Actualmente, apuntó, diversos estudios señalan que en el país hay entre 500 mil y medio millón de armas en poder de la delincuencia organizada.

“No tenemos un buen protocolo y una política pública en materia de armas, tenemos mucho más cuidado con lo que sale de nuestras fronteras que con lo que entra y tenemos consciencia de que el tráfico de armas y el tráfico de drogas se realiza de manera distinta, y por lo tanto, exige una política diferencial”, respondió.

Para ilustrar la magnitud del armamentismo en nuestro País, indicó que el narcotráfico tiene tantas armas que en el cálculo bajo equivale tres veces al del ejército guatemalteco; y en el rango alto, al del ejército canadiense.

Complementó esta propuesta con un enfoque integral en la prevención: que cada acción del Estado debe ir encaminada a la integración del tejido social que se ha desgarrado con la violencia de los últimos años.

Algo que mejoraría los resultados en materia de seguridad pública, de acuerdo con Meade, sería la homologación de códigos penales de los estados, sobre todo porque delitos como el narcotráfico tienen una operación eminentemente regional.

En el caso concreto del Noroeste de México, indicó que por lo menos Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur deberían contar con un sistema jurídico coordinado en este sentido, para poder combatir al crimen con mayor eficacia.

Aunque no se expresó a favor o en contar de la legalización de las drogas, como ha comenzado a ocurrir en Estados Unidos, el abanderado de la alianza electoral PRI-PVEM-Nueva Alianza comentó que se debe avanzar a una congruencia con el marco internacional, y ver a las drogas como un tema de salud pública, pero también de libertades y de seguridad.

Tema de la libertad de expresión

Ante las agresiones y asesinatos de periodistas perpetrados el año pasado en México, el candidato presidencial externó su compromiso “irrestricto” con la libertad de expresión. Sin embargo, no expresó ninguna propuesta concreta.

Tiene que estar la seguridad en manos de civiles: Meade

La responsabilidad de la seguridad pública en Sinaloa y en el País tiene que estar en manos de civiles, y cuando haya presencia de las Fuerzas Armadas tiene que ser por un tiempo, modo y circunstancias acotados, manifestó el candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña.

"Es bien importante, yo creo que es muy importante, a final la responsabilidad de la seguridad pública que tiene que estar en manos de civiles y eso quiere decir que cuando haya presencia de Fuerzas Armadas tiene que ser por un tiempo, modo y circunstancia acotado", añadió Meade Kuribreña ayer por la tarde en entrevista a su llegada a conocido restaurante ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán para una comida privada con connotados priistas sinaloenses, candidatos a diferentes puestos de elección popular, empresarios e invitados.

"Sí un papel complementario, pero no un papel fundamental y no un papel a largo plazo".

El abanderado presidencial por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza añadió que en materia de seguridad propone para Sinaloa y el País una agenda que implica varios elementos, primero y de manera muy central la prevención.

También manifestó que es muy importante la propuesta de tener un Presidente de la República sin fuero, eso manda una señal clara de compromiso con la ley, de un compromiso claro además de un gobierno honesto y la posibilidad no solamente de estar sin fuero sino reforzar la autoridad del Ministerio Público para que el Presidente esté sujeto al arbitrio, al imperio, a la revisión del Ministerio Público y no al revés.

Además dijo que Sinaloa es el estado en que más tiempo ha estado, la entidad que más ha recorrido, lo cual empezó hace muchos años al grado casi que se le consideraba hijo predilecto, y donde más dinero prestaba lo que fue el Banco de Desarrollo Rural y la Financiera Nacional fue en esta entidad, la cual recorrió durante cinco años.

A la comida asistieron el ex candidato presidencial priista y ex Gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa; el ex Gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, los senadores Aarón Irizar, Daniel Amador Gaxiola, así como los empresarios Leovigildo Carranza Beltrán, Guillermo Romero Rodríguez, así como abanderados priistas a diferentes puestos de elección popular e invitados.

será carretera mazatlán-durango mucho más importante si se moderniza al puerto

La Supercarretera Mazatlán - Durango será mucho más importante si se moderniza al puerto de Mazatlán, manifestó el candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña.

"A final del día la carretera Mazatlán-Durango importante como lo es, lo es, lo es mucho más si modernizamos al puerto, modernizar al puerto, las carreteras, traer el gas que llegue hasta Mazatlán sin duda va a permitir que se detone de manera muy importante el desarrollo, y hacerlo de forma tal que puerto y ciudad coexistan, convivan y encuentren una buena armonía para que el puerto implique para la ciudad un espacio de alegría, de jubilo, de progreso", continuó Meade Kuribreña en entrevista.

También dijo que en Sinaloa se tienen que prender otros motores para su desarrollo, lo que implica mejores carreteras, mejor conectividad y sobre todo que se logre que llegue el gas natural, el cual es un proyecto que empezó cuando él fue Secretario de Energía y le va a cambiar el rostro a esta entidad.

Además expresó que en el campo y en la pesca hay un hilo conductor que es común, primero necesitan certeza, certidumbre, poder planear como hacen los socios comerciales de México, que los presupuestos sean multianuales, que los funcionarios salgan de las oficinas y se vayan al campo, que se les dé certeza de apoyos, ventanilla única, crédito y acompañamiento con buenos avances tecnológicos.

Reconoce que está lejos del primer lugar

El candidato también expresó que ya está en segundo lugar por la Presidencia de la República y así lo indican las últimas cinco encuestas, pero reconoció que aún está muy lejos del primer lugar, que aunque no lo mencionó por su nombre, fue en referencia a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la alianza "Juntos Haremos Historia", de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social.

"Es natural, lleva 18 años en campaña, si yo llevara 18 años en campaña y estuviera en los 30 estaría muy preocupado, si llevo 40, si llevo más o menos cuatro meses y estoy segundo no tengo absolutamente ninguna duda que le voy a ganar", recalcó Meade Kuribreña.

El abanderado presidencial por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza también dijo públicamente a sus seguidores que van a ganar la Presidencia de la República, que no tengan duda, que van juntos, es una elección histórica, importante, en donde hay mucho en juego para el País, para Sinaloa, para Mazatlán, en donde hay mucho de lo que se puede esperar para el presente y para el futuro.

"Va haber una elección competida en donde vamos a ser exitosos, el primero de julio yo voy a ganar la Presidencia", subrayó Meade Kuribreña.