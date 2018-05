Despiden a Luis Alvear, un hombre trabajador y sembrador de amigos - Noroeste

Despiden a Luis Alvear, un hombre trabajador y sembrador de amigos

Priistas, familiares y amigos dAn el último adiós a agrónomo y militante del PRI

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Priistas, familiares y amigos dieron el último adiós a Luis Alfredo de Doig Alvear Gándara, agrónomo y militante del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le recordará siempre como un hombre trabajador y sembrador de amigos.

Rosa Elena Millán Bueno, candidata al Senado de la República, mencionó que siempre recordará a Alvear Gándara, sobre todo por ser un buen amigo y un hombre muy trabajador.

“Don Luis siempre tenía una palabra amable, era un caballero, no solamente en la política, en lo personal. Lo conocí en mis inicios en el PRI en los años 80, y como Presidenta del Comité Estatal me tocó trabajar mucho con él, impulsar la unidad revolucionaria, pero me quedo más con el amigo”, compartió.

“Era un hombre muy trabajador, él nunca faltaba a su oficina, cuando ya su salud se deterioró, tengo entendido que era cuando ya no venía aquí a atender, él siempre despachaba, era un hombre puntual, era un hombre pulcro en todo el sentido de la palabra...era un hombre muy muy trabajador, hasta en sus últimas fuerzas que su edad y su enfermedad le dieron, él estuvo siempre al pie del cañón”.

Ernesto Alvear, hijo de Luis Alfredo platicó que su padre era muy querido, a los campos agrícolas que se paraba siempre le preguntaban por su papá.

“Mi papá era sembrador de amistades, de cariño, y eso es lo que estoy viendo aquí, ustedes fueron amigos y mi papá se los agradece, gracias, lo que decía siempre mi papá, gracias y gracias a todos”, mencionó.

Luis Alvear Gándara nació el 21 de enero de 1938 en Culiacán, Sinaloa, fue Ingeniero Agrónomo de profesión, Subsecretario de Coordinación del Centro de estudios Económicos, Políticos y Sociales del Estado de Sinaloa y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

También fue Diputado Local de 1980 a 1982 y delegado General del Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP, entre otros puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional.