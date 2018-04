Detienen a presunto asesino de Javier Valdez; vinculan crimen con su trabajo como periodista - Periódico Noroeste

ASESINATO DE JAVIER VALDEZ

Detienen a presunto asesino de Javier Valdez; vinculan crimen con su trabajo como periodista

El periodista Valdez Cárdenas fue asesinado el pasado 15 de mayo de 2017, en Culiacán; según Ríodoce, detuvieron a 'El Koala'

noroeste.com

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, informó a través de su cuenta de la red social Twitter, que elementos de la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el pasado 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se logró la detención de Heriberto "N", "El Koala".

La información que han dado a este medio periodístico es que "El Koala", de 26 años y originario de San Ignacio, fue detenido este lunes en Tijuana. Se espera que el detenidosea trasladado a Culiacán y presentado ante un juez y mañana se celebre la primera audiencia.

Heriberto "N" habría sido detenido conduciendo un auto Versa gris, el mismo en el que se supone viajaban los pistoleros cuando asesinaron a Javier Valdez.

Este fue el anuncio que hizo el Secretario de Gobernación

Griselda Triana, esposa del periodista, señaló que no se puede hablar aún de que ya se resolvió el caso, porque debe hacerse la presentación de la investigación de parte del personal de la Fiscalía que está a cargo.

“Hay que esperar a ver lo que informa la PGR y la Fiscalía, cómo se realizaron las investigaciones que les llevaron a la detención de este presunto implicado, y si así es y se le logra vincular nos da la esperanza de que pueda ser algún día esclarecido”, dijo.

“Porque estamos hablando de una sola persona, es lo que están anunciando en la detención, entonces, no es una persona que no actuó sola, por eso habrá que esperarnos, mientras no tengamos más información que sea oficial y pública no puedo opinar más al respecto”.

La mañana de este martes, el Comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, ofreció una conferencia de prensa para confirmar la identidad del detenido.

Durante su mensaje, indicó que el crimen del periodista de Culiacán estaba vinculado con el trabajo que realizaba tanto para medios locales como nacionales.

Conferencia de Renato Sales

'Si es, que se castigue'

La voz de Alma Rosa se ha alzado para exigir justicia por los desparecidos en Sinaloa, esta vez, alzó su voz para exigir que se castigue, si hay pruebas, al presunto asesino del periodista Javier Valdez, detenido ayer a once meses del crimen.

"Conocí a Javier en 2009 cuando desapareció mi hermano, siempre escuchó nuestra causa, me entero que hay un detenido por su muerte, felicito a las autoridades, y si es el responsable que se castigue", consideró la líder del movimiento "Voces Unidas por la Vida".

El periodista Javier Valdez fue asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán. Alma Rosa recuerda la conmoción que sintió

"No se me olvida ese día, para nosotros los medios son aliados, nos ayudan y nos protegen. Si el detenido es el responsable que se castigue, que haya justicia para Javier y para tantos periodistas asesinados", agregó la activista.

Alma Rosa conoció de cerca a Javier, hasta lo consideró su 'paño de lágrimas' en momentos difíciles, cuando llegaba la desesperación y la impotencia.

Con la detención del presunto homicida celebró que las autoridades den muestras de un trabajo de investigación por el caso de Javier y por tantos civiles, cuyas muertes siguen en la impunidad.

"Exigimos siempre justicia, justicia para Javier, él nos escuchó por muchos años, si teníamos un problema íbamos con él, nos orientaba. No merecía eso, nadie lo merece".

La activista Mirna Nereyda, líder de Las Rastreadoras, en El Fuerte, le dará un voto de confianza a las autoridades en el caso de Javier Valdez.

"Ya era casi un año pidiendo justicia, ahora que hay un detenido hay que confiar en que se hará justicia, y confiar en la investigación. Me da gusto por el caso de Javier, pero hay muchos casos sin respuesta. Nosotros estaremos muy pendientes", opinó.

Mirna es una de las rastreadoras mas activas, al frente del movimiento busca cuerpos en fosas clandestinas del Estado. El año pasado, en una de esas búsquedas, encontró a su hijo.

Ella también celebró la detención del presunto homicida del periodista del semanario Ríodoce, escritor, y colaborador de La Jornada.

Amigos del periodista y escritor Javier Valdez, señalaron que ante el anuncio de la detención del presunto homicida de Valdez Cárdenas, solo surge incertidumbre por el momento electoral que vive el país

Ante el anuncio del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, sobre la detención del presunto homicida del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas; amigos del cofundador de Ríodoce, aseguraron que solo provoca incertidumbre por el momento electoral que vive el país.

Alejandro López, integrante del movimiento Recuperarte, quienes han participado activamente en la exigencia de justicia por el periodista, señaló que el anuncio solamente provocó tener más preguntas que respuestas.

“Sabemos que puede ser un chivo expiatorio, que puede ser una cuestión electoral, hay muchas cosas que tienen que aclararse para que nosotros los ciudadanos, los amigos de Javier quedemos hasta cierto punto conformes con la noticia”, comentó.

“Falta mucha información para que nosotros lo creamos y estemos de acuerdo que eso que anuncian es real”, añadió.

El periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el lunes 15 de mayo, del año pasdo, en Culiacán en las afueras del semanario Riodoce, medio del que fue fundador.

El ataque ocurrió al mediodía en la colonia Jorge Almada, a dos calles de su oficina. Los primeros reportes indicaron que el periodista fue agredido a balazos por una persona entre las calles Riva Palacios y Epitacio Osuna. Los informes indican que recibió 12 disparos.

Antes de ser asesinado, el periodista vivió como en una ruleta rusa de emociones; el Comité para la Protección de Periodistas intentó, incluso, sacarlo del País. Este es el relato.

El periodista y escritor, Javier Valdez Cárdenas trabajó hasta los últimos momentos de su vida. Todavía ese lunes, antes de morir asesinado por un grupo de hombres armados afuera de las instalaciones del semanario Riodoce -medio del que fue fundador-, en Culiacán, Sinaloa, cumplió y envío una nota al diario de circulación nacional La Jornada -del que era corresponsal- sobre la protesta de maestros que exigían justicia por sus compañeros asesinados.

Entrevistado por el portal Animal Político en 2011 reconoció sufrir los efectos de presenciar tanta violencia, tanto sufrimiento. No podía estar un mes sin ver a su terapeuta.

Sus escapes eran los libros, la música y los "güisquis", como los llamaba, sin agua mineral, ni rocas, "porque de esas, rocas, piedras, arena, sobran en mis ojos y mi garganta, y tengo que deshacerme de ellas para que me dejen ver y hablar, y desahogarme", decía.

Veía el miedo presente en la sociedad como algo que enfermaba, donde no podías vivir mirando el retrovisor, pero también recriminaba la aceptación de algunos sectores a esa vida y a la muerte.

A Javier lo mataron de forma cobarde. No le dieron oportunidad de defenderse ni de despedirse. Dejó un vacío importante y se convirtió en una víctima del crimen organizado, lo que él documentaba.

A él unas personas armadas no lo dejaron cumplir sus 30 años como periodista. Le dieron 12 balazos que podrían parecer un mensaje a quienes investigan a los grupos del narcotráfico y la corrupción de las instituciones de Gobierno.

A él se le podía leer cada domingo, en su columna Malayerba que publicaba en el semanario Ríodoce, el cual cofundó con Ismael Bojórquez y Alejandro Sicairos en 2003. También en La Jornada, donde fue corresponsal.

Griselda Triana García, viuda del periodista Javier Valdez Cárdenas -fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, asesinado hace exactamente un mes en Culiacán, Sinaloa- señaló que a su esposo "[...] no lo pusieron de rodillas para matarlo, a quien tienen de rodillas es al Gobierno mexicano, el narco, la narco política, [...] porque lo tienen comiendo de su mano", dijo.

Triana García no tiene la menor duda de que la muerte de su esposo está directamente relacionada con su trabajo: "Sabíamos que esto [el asesinato de Valdez Cárdenas] podía ocurrir un día porque lo comentamos en muchas ocasiones pero lo que menos esperas es que realmente suceda ¿No?, que lo mataran por su trabajo", señaló.

Javier hizo personal la cobertura de los pueblos desplazados, su atención fue más que periodística y hasta brindó su apoyo, asesoría y amistad a las víctimas, recordó Esperanza, una de las mujeres desplazadas por la violencia en Sinaloa, a 11 meses de su asesinato.

Con el asesinato de Javier Valdez, las víctimas dejaron de ser escuchadas, ya no se hicieron esos retratos que le daban sentido a los números y estadísticas de la inseguridad en el estado.

Con información de Carlos Álvarez, Marcos Vizcarra, Karen Bravo y Sheila Arias