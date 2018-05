Detienen y dictan prisión preventiva a presunto asesino de 3 soldados en la Tierra Caliente de Guerrero - Noroeste

VIOLENCIA EN MÉXICO

Detienen y dictan prisión preventiva a presunto asesino de 3 soldados en la Tierra Caliente de Guerrero

El ataque ocurrió en el municipio de Coyuca de Catalán, el pasado 8 de mayo

noroeste.com

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que se detuvo a un hombre a quien un juez ya dictó prisión preventiva como el presunto responsable del asesinato de los tres soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), perpetrado el pasado martes 8 de mayo, en el municipio de Coyuca de Catalán, de la Tierra Caliente.

A través de un comunicado, donde no otorgó mayores detalles sobre la detención del presunto homicida, Álvarez Heredia afirmó que la Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara prisión preventiva contra el sujeto identificado como Lucio "N". Asimismo, el funcionario estatal agregó que el próximo jueves se realizará la audiencia de vinculación a proceso en contra del probable asesino.

Álvarez Heredia reiteró que el GCG está comprometido en continuar las acciones conjuntas y acelerar las investigaciones para el pleno esclarecimiento de los hechos que agraviaron al Ejército, cuyos elementos fueron asesinados durante el ataque a un convoy que se dirigía al rancho "El Pozo", propiedad de la familia Montúfar, tras un reporte de la presencia de hombres armados que privaron de su libertad temporalmente al caporal.

El crimen sucedió horas después de que fuera asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el Distrito 17 y alcalde con licencia de ese mismo municipio, Abel Montúfar Mendoza. Según sus propios testimonios recabados por la cadena Televisa, los soldados descendieron en helicóptero a la zona, donde ya los esperaban un grupo de hombres armados, que los emboscaron.

La Sedena confirmó el miércoles 9 de mayo, que un día antes tres soldados fueron asesinados, y tres más resultaron heridos, en esos hechos. A través de un comunicado en el que expresó las condolencias a los familiares de los miembros del Ejército asesinados, quienes "lamentablemente fallecieron en el cumplimiento de su deber", la Secretaría también indicó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaba reconocimientos para localizar a los probables agresores.

La Secretaría de la Defensa Nacional agregó que luego del ataque a los soldados de la IX Región Militar de Cumbres de Llano Largo, quienes atendían una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en las inmediaciones del rancho "El Pozo", los tres elementos del Ejército heridos fueron trasladados a diferentes instalaciones sanitarias militares.

Montúfar Mendoza fue asesinado el mismo martes 8 de mayo, en el municipio de Pungarabato, cuya cabecera es Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero, según lo confirmó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia. Hecho que el priismo nacional y estatal reprobó.

"El priismo guerrerense, con profunda indignación, lamenta y condena el cobarde asesinato de nuestro compañero Abel Montufar Mendoza, candidato a Dip. Local Dto. 17. Demandamos a las autoridades Fed. y Est. su intervención a efecto de que este lamentable asesinato no quede impune.", confirmó en su cuenta de la red social Twitter, Heriberto Huicochea Vázquez, presidente del PRI estatal.

"Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro amigo Abel Montufar Mendoza, candidato a diputado local en el Estado Guerrero", tuiteó, por su parte, René Juárez Cisneros, presidente nacional del PRI y ex gobernador de la entidad.

Montúfar Mendoza fue hallado muerto y con impactos de bala, a las 16:00 horas aproximadamente, sin pantalones, en el asiento trasero de su camioneta marca Nissan, modelo Frontier doble cabina, color blanca, misma que se encontraba estacionada sobre el bulevar Altamirano-Coyuca de Catalán, en el entronque con la zona de tolerancia.

Según el diario local El Sur, el candidato a diputado local por el PRI salió de su casa de campaña en el transcurso del día, acompañado de su secretario particular, sin escoltas, y después no se supo de él. Apenas el domingo pasado el político priista afirmó que amenazaron a sus seguidores para no acudir a su arranque de campaña, diciéndoles que "habría un atentado en mi contra en el evento".

El candidato a legislador local era hermano de Bonifacio Montúfar Mendoza, actual director general del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado (IPAE), quien, además, fungió como ex director de la Policía Preventiva y ex secretario de Seguridad Pública municipal de Chilpancingo, y ex subsecretario de Seguridad Pública estatal.

También de Érit Montúfar Mendoza, actual delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero y ex director de la Policía Investigadora Ministerial en el Gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, además de aspirante a fiscal general estatal en el periodo de Ángel Aguirre Rivero. Además del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad, Saúl Montúfar Mendoza.

En febrero del 2016, cuando fungí como presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montufar Mendoza aseguró, que "no era narco", esto al ser cuestionado por un reportero del diario local El Sur, sobre una balacera ocurrida la noche del 29 de enero en el poblado de Cundancito, en la que fallecieron 13 personas.

Según el rotativo, los pobladores de Coyuca de Catalán acusaban a Montufar Mendoza por supuestamente pactar con el crimen organizado, tras reunirse con dos de las partes que se enfrentaron a tiros en dicha comunidad, y con quienes pactó que no habría más agresiones.

Asimismo, en titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez, declaró en varias ocasiones que lo que sucedió en El Cundancito fue el resultado de una reunión entre líderes de tres organizaciones delictivas: Los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de la Sierra.

Sin embargo, Abel Montufar aseguró que no fue una reunión de cárteles, sino una riña al interior de una fiesta de XV años, "ya que el acudió al lugar de los hechos y puedo constatarlo, a diferencia del fiscal del Estado", dijo en ese entonces.

El pasado 9 de enero, Montúfar Mendoza puso en duda sus aspiraciones a la diputación local por el Distrito 17, con el argumento de que su suplente, Manuel Gama Sánchez, es un hombre "mal visto en el municipio y que se dejó dinero de unas obras del gobierno del estado", y que por lo tanto, no terminaría de cumplir los compromisos con la población, aseguró.

"Tenemos de experiencia que Manuel Gama recibió dinero del gobierno del estado, más de un millón de pesos, para una obra de remodelación de la plaza principal de Coyuca de Catalán y nunca hizo nada. Yo sé que anda muy pegado, buscando ya la forma de llegar a la presidencia municipal, pero no lo voy a permitir. En todo caso prefiero renunciar a mis aspiraciones para cualquier tipo de candidatura y me mantengo aquí, porque no voy a dejar que venga alguien a echar a perder lo que se ha logrado", señaló Abel Montúfar en ese entonces.