Dice Inés Gómez Mont como mantiene su salud durante embarazo - Periódico Noroeste

La conductora mantiene informados a sus seguidores a través de Instagram

En noviembre pasado, la conductora Inés Gómez Mont informó que se encuentra en espera de su sexto hijo, lamentablemente, también dijo que padece diabetes.

Ahora, a varios días de dar a conocer su enfermedad la conductora compartió con sus seguidores los cuidados que realiza para llevar un buen embarazo.

“A todas las que me preguntan cómo me he cuidado en el embarazo para comer sano para que así Maria nazca fuerte y sana, ha sido gracias a mi amiga y coach. Gracias, amiga, no sé que haría sin ti!!!! Síganla apenas va a empezar su cuenta para que les pase tips muy saludables para embarazadas y no embarazadas. Las quiero y espero q tengan un súper viernes!!!!”

Tras compartir la foto con su coach, comentó que antes se manejaba esta enfermedad en mujeres en gestación "de forma terrible".

"Que si la dieta. No, nunca me he tirado al drama, por el amor de Dios. No estoy nada enferma, véanme. Lo que pasa es que, cuando me operaron, me vino la diabetes, pero no es una enfermedad permanente, se me descontroló un poco el azúcar porque tocaron la hipófisis que controla todas las hormonas del cuerpo”.

- Inés Gómez Mont ha cumplido su sueño de tener una familia numerosa y orgullosa la presume en las redes sociales. Inesita, Bruno, Diego, Javier, Bosco y “Mayito” -hijo de una relación anterior de Víctor Manuel Puga, su esposo- la han llenado de alegrías, sin embargo, su dicha no termina allí, pues está en la “dulce espera” de otra niña.