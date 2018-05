Eduación en la Familia: Lo que nos espera - Periódico Noroeste

Columna

Eduación en la Familia: Lo que nos espera

Yolanda Waldegg de Orrantia

El futuro de México no se ve muy esperanzador, nos tiene medio enojados y medio con miedo, y no es para menos, jugar al “tin marín” en cosas tan serias como ¿quién nos va a gobernar? Si el populismo o el neoliberalismo, cuando son las únicas opciones y las dos son nefastas, con una terminaremos todos pobres y con la otra terminaremos más muy ricos y más muy pobres, y en las dos con menos libertad, no suena muy bonito.

Pues déjenme decirles que ni aún con que contáramos con el mejor modelo de gobierno del mundo nos serviría, por la sencilla razón de que nos hemos convertido en un país de irresponsables. Ya sé que no se debe generalizar; existe en México mucha gente muy responsable, pero parece que superan en número los que no son y, mientras sigan creciendo, cualquier intento de cambiar el escenario de nuestro futuro quedará en sueño guajiro.

Los adultos, mal que bien, todos sabemos cuando hacemos algo mal, Por dormida que se tenga la conciencia, lo sabemos porque no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros o porque lo hemos escuchado, así que no podemos fingir demencia y salir con que no sabía que no se debe tirar basura en la calle o en la playa, que no debo estacionarme aquí, y así no acabaría de ennumerar todas las lindezas que los irresponsables cometen todo el día, y como normal pasar de una cosa a otra, robar, matar, difamar, etcétera.

Resulta que el mal y el bien, aunque son opuestos, tienen una cosa en común: son expansivos, algo así como cuando tiramos una piedra al agua, las ondas que causa se van expandiendo, y si el mal está ganando lugar, significa que el bien está cómodamente instalado sin mover un dedo, lo que significa ser cómplice, es decir, se pasó al bando de los malos. Entonces no podemos quejarnos de que si desapariciones, matanzas, complicidad de autoridades, latrocinio de las mismas, en fin; la lista es larga de los males que nos aquejan.

Pero estarán de acuerdo en que ni los jóvenes que matan otros jóvenes, ni las autoridades corruptas, ni los políticos, ni los ciudadanos irresponsables, nadie aparece por generación espontánea sobre la faz de la Tierra, todos absolutamente nacieron de un padre y una madre, muy probablemente irresponsables, con dinero o sin él. La irresponsabilidad no distingue entre niveles económicos aunque se tengan apellidos de alcurnia y abolengo o seas de los 20 millones de Pérez. Bueno, supongo que habrá más con esa cantidad; no tengo nada contra los Pérez.

Entonces resulta que hay una virtud más importante por lo urgente que es, la responsabilidad, que no parece tener cabida en las expectativas de muchos padres, que corren y corren de una clase a la otra, de un trabajo al otro porque es importante que tengan todo lo que necesitan, o peor, metida la nariz en sus juguetes electrónicos o sus reuniones sociales, en las que hay que aparecer, claro, con atuendos nuevos cada tantito y gastar cualquier cantidad en reuniones; lo mismo es si tienes dinero mucho poco o casi nada

Propongo un ejercicio de retrospección: investigar cómo se vivía hace 80 años para no ir muy lejos, ¿acaso no eran felices los niños con juguetes de madera, lámina o papel? ¿Les faltaba tanta ropa, la tele y los demás juguetitos electrónicos? Yo fui muy feliz vistiendo muñecas de papel, aprendí a coser haciéndole vestidos a mi muñeca cuando crecí un poco, y no tengo 80; jugando a saltar la cuerda, al avión y todos esos juegos de grupo que hoy no existen más porque no saben tratar a las otras personas, ni hablar con ellas más que por conversaciones de dedo y fuimos felices andando en triciclo y bicicleta o patín del diablo (¿porqué le llamarían así?). En fin, no nos hizo falta nada de lo que ahora se empeñan en sambutirles.

Pues es el tema con el que seguiré, y si no se habían dado cuenta, esta, como todas las virtudes, no se enseñan con palabras; esta, en particular, hay que practicarla en diferentes ámbitos y aspectos para llegar a adquirirla, pero será la próxima semana si Dios me lo permite.