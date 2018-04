EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Educamos en combo - Periódico Noroeste

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Educamos en combo

Periodo sensitivo significa que es cuando más fácil se aprenden, no significa que no se les den probaditas de otras...

Yolanda Waldegg de Orrantia

Y así es, no esperamos a que aprendan una cosa para enseñar otra, las virtudes (hábitos operativos buenos) se encadenan solas, se jalan y ayudan una a la otra, entonces mientras educamos en el orden también podemos hacerlo en la obediencia, que tiene el mismo periodo sensitivo, también la sinceridad entra en esta etapa.

Periodo sensitivo significa que es cuando más fácil se aprenden, no significa que no se les den probaditas de otras que evitan que llegado el momento les lleguen de novedad, como la sencillez, la amistad, la laboriosidad, generosidad etcétera. Es decir, que no se trata de que nunca escuchen hablar de estas hasta que crecen, a los chiquitos les encanta ayudar y hay que aprovechar festejándolo y pidiendo ayuda, se sienten realizados, también hay que festejar que presten sus juguetes y conviden de sus dulces, y procurar que hagan amigos.

Es que en estas primeras edades hay que aprovechar cada momento y situación, y para que quede claro es indispensable estar, aprovechando que normalmente son encantadores y bastante dóciles y si son rebeldes hay que encausar la rebeldía que es muy buena.

Pero lo que nos ocupa hoy es la obediencia, muchos padres deciden que ya van a tener que obedecer mucho cuando sean grandes, así que, mientras son chicos que disfruten, no sé si esa postura esconde flojera o que, porque es un sin-sentido ya parece que a los 17 va a obedecer las leyes de tránsito, más bien se quedará estampado en un poste, ni obedecerá a los profesores, ni a sus jefes, ni las leyes.

Sería interesante pensar en las razones por las que la virtud de la justicia está de moda y, en cambio, una parte potencial –la obediencia- no lo está. La obediencia despierta suspicacias en algunas personas, la sensación incómoda de tener la propia voluntad dominada por el poder de otra, al obedecer piensan que están sacrificando su personalidad, que obedecer supone la negación de la libertad, de la iniciativa y la creatividad y con estas dudas permiten a sus hijos todo tipo de licencias.

Pero la obediencia entendida como virtud no es la sumisión ciega de un esclavo, estrictamente hay virtud cuando se reconoce la autoridad de quien manda, no la hay cuando se hace porque me cae bien, o rezongando interiormente. Entonces el problema hoy es que se ha puesto en duda la necesidad de contar con autoridades, otro contrasentido porque innegable que no sabemos todo y necesitamos quien nos guíe, nos diga cómo y que se espera de nosotros, pero también es verdad que la autoridad no sólo viene por el puesto que se ocupa: el policía, el profesor, el jefe, el sacerdote, el gobernante y el padre, etcétera, son autoridades y por eso merecen nuestro respeto y acatar su autoridad, pero se pierde cuando no estamos a la altura o cuando hacemos cosas impropias de quien es autoridad. Porque la autoridad es ante todo “servicio” cosa que tienen muy olvidada las autoridades de casi toda índole, que claro que hacen más ruido las malas que las buenas que también hay muchas.

Y por supuesto, nadie tiene obligación de obedecer una autoridad mal obtenida, mal entendida o que mande cosas fuera de la ley y la moral, por eso existe la objeción de conciencia de quien se niega a cometer porque le mandan, un acto fuera de la ley o contra la vida, la salud, el bien de otros.

Pues la autoridad como papás también la podemos perder, por exceso o por defecto, porque se mal entiende y se convierten en capataces, o pretenden obediencia ciega sin nunca dar razones de porque se manda lo que se manda, dar razones a la medida de la edad no es opción es necesidad, si se pretende tener un sirviente personal, o cuidador de los hermanos, que aclaro no está mal que hagan servicios o que ayuden con sus hermanos, pero no es esa su responsabilidad. Y luego sigo.