EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Los motivos para ser obedientes - Periódico Noroeste

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Los motivos para ser obedientes

Yolanda Waldegg de Orrantia

Y primero hay que hacer una aclaración, la obediencia no es una virtud para los niños, para hacer la vida agradable a los papás, es una virtud como todas para toda la vida, si se educa desde pequeños no es para tener un sirvientito, o para que no nos den lata, es para que termine siendo parte de su carácter para toda la vida, como con todas alguna temporada pueden revelarse, pero los cimientos están y la retoman a como maduran.

Podemos distinguir entre dos clases de motivos, los profundos que debemos reconocer los padres para luego ir explicándolos a los hijos, y motivos parciales que los niños y jóvenes van a necesitar el hábito de obedecer en su camino hacia una plena comprensión. Como virtud cristiana obedecer a la autoridad legítima es tanto como obedecer a Dios. Y no existe un motivo superior para cumplir bien.

El problema es cuando ni los padres tienen en cuenta a Dios ni menos le obedecen. Tendrán que buscar motivos así de profundos e importantes en los que ellos mismos obedecen. Cuidado no sean de sacar tajada de todo el que se deje.

Teniendo en cuenta que mediante la obediencia no podemos equivocarnos. El que manda puede equivocarse, el que obedece no, mientras no se obedezca en algo que falte a la justicia, la obediencia también es fuente de la verdadera libertad, esclaviza el apego a la propia voluntad que aunque ya sabemos que por su naturaleza tiende al bien, en estos tiempos de materialismo y consumismo se piensa que el bien es el bien para mí, como la verdad, es mi verdad, y resulta que no hay tan cosa, el bien es bien aquí o en China y la verdad no puede haber muchas sobre el mismo tema, es una y ya, tendremos cachitos de diferentes ángulos y esto tiene que estar bien claro tanto para papás como para hijos de otra manera no se puede pedir obediencia, como en todo tenemos que ir por delante.

Como el entendimiento a veces no percibe donde está el bien, la voluntad no puede ir hacia él y hay que ir a la autoridad competente en la materia que nos asesore. Bueno, pues los motivos profundos es importante tenerlos si no estaremos buscando la obediencia por motivos pobres, pero no serán los corrientes en el día a día y corre y corre especialmente con los pequeños.

¿Qué motivos podemos sugerir a los hijos pequeños para que sean obedientes y cual la acción motivadora más adecuada de los padres? Sobre todo si están en la edad del No, que es el proceso tan molesto de desarrollar su propia voluntad y empieza a exigir que sus padres le convenzan para obedecer. Entonces siempre lo que hay que hacer es convencerlos, explicar porque: El juego tiene tales reglas y si no se siguen deja de ser divertido y los jugadores se van. Motivarlo por la vivencia de cierto orden en las cosas para poder convivir, sus cosas se pierden, se maltratan, se cae papá y se lastima, se ve más bonito, mamá no se cansa termina más rápido y pueden jugar y no está enojada, los chiquitos son chiquitos pero no tontitos si se les explica.

La obediencia no es acatar órdenes solamente, hay que entender por qué para hacerlo propio, y ya no se necesite dar órdenes, y termine siendo “hago lo que debo porque quiero” más libertad que eso no sé dónde.

Pues el proceso será el mismo en todas las edades, a más edad, más explicación, más profunda, de más peso, no será la exigencia directa, sino el razonamiento de lo que se exige, de tal modo que el hijo cumpla porque ve que es razonable cumplir, también puede cumplir por cariño hacia los padres reconociendo que su obediencia es una manera de manifestarlo, pero cuidado de no chantajear.

A partir de los 13 es conveniente que sea el resultado de una actitud reflexiva y los motivos deberán coincidir con los valores que los jóvenes empiezan a vivir más conscientemente, empieza el periodo más útil para enseñar a obedecer por motivos elevados antes de llegar a la adolescencia, hasta aquí la desobediencia podría acarrear peligros físicos más que morales, pero en adelante en la adolescencia estos serán los peligros.