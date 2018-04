Educación en la familia: Cómo funciona la autoridad - Periódico Noroeste

Columna

Educación en la familia: Cómo funciona la autoridad

.

Yolanda Waldegg de Orrantia

Tener autoridad tiene su chiste, no cualquiera. Como papás, la podemos perder en algún momento, pero siempre se puede recuperar, tan simplemente como pidiendo disculpas. Ese simple acto no solo la recupera, sino que agrega prestigio y junto con el respeto, son las claves para poder mandar y ser obedecidos.

El “prestigio” y el “respeto” si se pierden, ahí sí hay problemas, así como no se puede amar a quien no se respeta, menos se le obedecerá, por lo menos de buen grado. Y cuesta trabajo recuperarlos si se llega a lograr.

Seguro que a los adultos les habrá tocado tener que obedecer en algún momento a alguien prepotente, grosero, irrespetuoso, que además, lo que manda es que se haga su trabajo, mientras esa persona la pasa bien. Bueno, pues eso que sienten puede ser lo que sienten nuestros hijos si no tenemos cuidado. No olvidar el dicho “en el pedir está el dar”.

Para poder mandar y que se obedezca, hay que comenzar, como siempre, por uno mismo. Quien no sabe obedecer no puede mandar.

Si nos ven diciendo mentiras cuando en casa lo prohibimos, si nos ven desobedeciendo leyes de tránsito o de la ciudad, tirando basura en cualquier parte, ¿cómo van a obedecer las reglas de la casa? De modo que el siguiente elemento para mandar es la “coherencia”.

La autoridad se gasta, sobre todo les pasa a las mamás, que están todo el día mandando una cosa u otra, entonces se necesita de relevo.

El papá, que llega y no solo toma las riendas, sino que refuerza la de mamá, no se la quita, para esto se necesita, naturalmente, como en todo, que estén de acuerdo en cuáles son las reglas de la casa y cuáles las consecuencias de no cumplirlas, de otra manera, mamá pasa siempre a ser la mala de la película.

Además de estar de acuerdo los padres en qué se va a permitir y qué no, qué tendrá que ir adecuándose a cada edad en algunos aspectos, para que se obedezcan, necesitan ser bien explicadas, de modo que quien tiene que obedecer no pueda fingir demencia, haciendo como que no sabía, ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?

Son las cosas que deben quedarles claras, haciendo uso de los motivos simples y prácticos, y de los motivos superiores, que le dan valor y trascendencia a lo que se hace y no mandar a niños corriendo; párate en frente, detenlo, míralo, di lo que pides, pregunta si entendió.

Todo esto sirve, primero, para no quemar nuestra pólvora en infiernitos, que no tienen mayor importancia y dejar la autoridad para cuando verdaderamente haga falta y sea, de algún modo, peligroso no obedecerla.

Sirve también para no cansarnos y hacer un ambiente de olla exprés en la casa, que es donde necesitamos que encuentren un lugar a donde les guste estar y traer amistades, donde hay tensión, no se antoja.

Cuando una mamá o papá corren por la casa, dando órdenes que no se cumplen, enojándose, regañando, haciendo mal ambiente, quiere decir que ni los padres ni los hijos entendieron de qué se trata.

Desde luego que al principio, mientras se hace hábito, habrá que estar repitiendo, no porque no se entendió, sino porque se olvida si no está el hábito, entonces todo el que manda debe saber que orden no revisada es orden no cumplida.

Paciencia es el otro ingrediente, porque los hábitos no son magia, pero tampoco tardan tanto, tres semanas debe ser suficiente para adquirirlo.

¿Qué debe significar la obediencia para nuestros hijos? De entrada no es “sí, pero cuando me dé la gana”; obedecer es en el momento, ¿o no sería así en sus trabajos?

Tampoco es cumplir con el mínimo indispensable para justificar la obediencia, en lugar de cumplir generosamente, haciendo algo más de lo que se le pide.

Tampoco es obedecer, pero criticar a la persona que da la orden, ni esquivar para no tener que obedecer o que engañe con excusas imaginarias, apoyándose a veces en la autoridad de otra persona.

Que intenten convencer quién manda, que lo haga otro en su lugar o que no hace falta hacerlo. Tampoco se trata de presumir que obedecieron, es su obligación. O que digan que sí y no lo cumplan. O busque apoyo de hermanos para formar grupo de oposición.

En nada de esto está la obediencia. Fin de tema. ¡Uf! Si me siguieron, gracias.