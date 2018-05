El boxeador mexicano Jaime Munguía es el nuevo campeón mundial Superwelter de la OMB - Noroeste

El boxeador mexicano Jaime Munguía es el nuevo campeón mundial Superwelter de la OMB

13/05/2018 | 01:00 AM

El boxeador mexicano Jaime Aaron Munguía Escobedo, de 21 años de edad, se proclamó la noche de este sábado como nuevo campeón mundial Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras noquear en el cuarto asalto al estadounidense Sadam Ali, a quien envió cuatro veces a la lona, durante la pelea estelar que se realizó en el Turning Stone Casino de Verona, en Nueva York.

Munguía Escobedo, originario de Tijuana, Baja California, pegó un gancho de izquierda en el rostro de Ali, que mandó a la lona por cuarta ocasión al estadounidense. El tijuanense llegó a 29 triunfos en su carrera, 25 de estos por knockout. Por su parte, el estadounidense, ahora ex campeón, sufrió la segunda derrota de su carrera, con 26 victorias, 14 antes de ellas por la vía rápida.

La Comisión de Nevada había le impedido a Munguía Escobedo enfrentar a Gennady Golovkin en las 160 libras, ante la cancelación de la contienda entre Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo. "La verdad, esto significa algo muy grande para mí, esto es un sueño para todo boxeador, pero apenas esto empieza", dijo Munguía, al finalizar el encuentro, en declaraciones recogidas por ESPN.

"Gracias a la Comisión de Nevada. Gracias a ellos no peleé con Gennady Golovkin, pero me dieron esta oportunidad y ahora soy campeón del mundo", destacó el púgil mexicano, cuyo promotor es Fernando Beltrán de Zanfer, y que durante la ceremonia de pesaje, el tijuanense marcó 152.7 libras, por 153 del ahora ex campeón.

"Quería esta pelea, me estaba preparando para Liam Smith, pero no se hizo la pelea y llegó Munguía. Era el campeón y debía tomar el reto, pero [Jaim] es un muchacho muy fuerte y me conectó temprano", reconoció, por su parte, Ali, quien en diciembre pasado había destronado al boricua Miguel Cotto.