El Chapo de Sinaloa está dispuesto a comprar votos para ganar - Noroeste

El Chapo de Sinaloa está dispuesto a comprar votos para ganar

El cantante badiraguatense dice que cuando perdió una alcaldía en Nayarit, no estaba preparado políticamente

Noroeste / Redacción

11/05/2018 | 08:32 AM

El Chapo de Sinaloa no descarta regresar a la vida política luego de que fuera derrotado para ser alcalde del municipio Bahía de Banderas en el estado de Nayarit, difundió rotativo.com.mx.

“Tenía yo un compromiso moral con un estado de mi México, que es Nayarit, y contendí por la presidencia; como todos lo saben, perdí. Yo no estaba preparado para enfrentar el sistema de trabajo que utilizan los políticos y no me preparé para jugar tramposamente”, dijo en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Debido a ello, el cantante de música regional mexicana manifestó que en esta ocasión estaría dispuesto a todo con tal de lograr su objetivo, y por eso no descarta la compra de votos para ganar.

“Aprendí muchísimo, aquí estoy preparado para jugarle chueco”, expresó.

Acto seguido fue cuestionado sobre si recurriría a la compra de votos, a lo que respondió:

“Sí, por supuesto. Y que se preparen, que si decido ir, les voy a ganar”.