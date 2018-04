El culiacanense David Meza, por la cereza del pastel en la LNBP - Periódico Noroeste

BALONCESTO

El culiacanense David Meza, por la cereza del pastel en la LNBP

El sinaloense sabe que Capitanes ha hecho una gran temporada en su debut pero está consciente que del segundo lugar nadie se acuerda

Ernesto Gutiérrez

El culiacanense Pedro David Meza Rogel y el mochiteco José David Estrada Stone se miden a partir de hoy a Soles de Mexicali en la serie final de la temporada 2017-18 de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, con el objetivo de hacer campeón a Capitanes de la Ciudad de México en su año debut.

Capitanes solo necesitó de cinco juego para vencer a Fuerza Regia de Monterrey en las semifinales, mientras que Soles impuso 4-2 a Aguacateros de Michoacán.

“El Pery” Meza se dijo contento por estar en la final y aseguró estar disfrutando el momento, sin embargo tiene claro que el objetivo del equipo aún no se ha cumplido.

“Estamos disfrutando el momento pero sabemos que esto no se ha acabado”, sentenció el culiacanense.

“Tenemos un equipo que tiene jugadores que son meramente ganadores y sabemos que para hacer eso no nos podemos quedar en la alegría de estar festejando, cuando todavía no se ha cumplido el objetivo”.

David Meza y Héctor Hernández son los jugadores de más experiencia en finales en la LNBP por lo que el culiacanense acepta su rol de líder y busca pernear al resto de sus compañeros con el ejemplo.

“He tenido la fortuna de jugar varias finales y nada más se acuerdan de los que quedan campeones, no se acuerdan del segundo lugar, y es lo que queremos hacer”.

“Las palabras salen sobrando, tenemos que liderar con el ejemplo en estos días antes de la final, por más cansados que estémos, tenemos que venir a poner el ejemplo y a trabajar si queremos ganar”, explicó.

Tanto para José Estrada como para David Meza esta final tendrá un sabor especial ya que ambos defendieron los colores de Soles la campaña pasada, perdiendo al final ante Fuerza Regia.

“Es bonito jugar contra un equipo que me arropó los dos años que he jugado con ellosm venía de un año anterior muy difícil de lesiones y de gente que no creía en mi y el Club Soles fue el que creyó en mi, así que siempre voy a estar bien agradecido con ellos”.

“Dentro de la cancha hay jugadores que son como mis hermanos y el entrenador es muy buen amigo mío pero dentro de la cancha se que a ellos les gusta ganar y ellos saben que a mi me gusta ganar con todo el corazón”, comentó el culiacanense.

Meza Rogel ya sabe lo que es ganarle una final a Soles de Mexicali ya que en la campaña 2015-16 se coronó vistiendo los colores de Pioneros de Quintana Roo en un duelo que resultó dramático y polémico.

Por enésima ocasión el oriundo de Culiacán está disputando una final nacional por lo que se dijo ser un jugador de mentalidad ganadora y aseguró que desde el primer día que puso un pie en la Ciudad de México lo hizo pensando en ser campeón con Capitanes.

“Queremos quedar campeones, venimos a quedar campeones, desde el momento que puse un pie aquí en Ciudad de México supe que quería ser campeón”.

“Soy un ganador, me catalogo como un ganador, no es que siempre gane sino que mi mentalidad es ganadora, así que para mi y para la gran mayoría de todos nosotros no levantar el campeonato no le pondríamos la cereza al pastel”.

Pese a la gran campaña que ha realizado Capitanes en su temporada debut, David Meza aseguró que no considera que su equipo sea favorito al título ya que ve una final muy pareja ante Soles.

“Tenemos jugadores de mucha experiencia pero es un equipo muy corto y eso pesa en una serie larga, así que yo creo que va a estar muy parejo”.

“El decir que somos favoritos no lo creería de esa manera, pero la verdad es que hemos hecho las cosas muy bien todo el año y creo que tenemos el respeto de todos los equipos de la liga”.

Para Pedro David Meza Rogel la clave para que Capitanes salga avante en las Finales de la LNBP será el trabajo en equipo, lo cual los ha caracterizado a lo largo de la temporada.

“La fortaleza que siempre hemos tenido es que no dependemos de un jugador, todos podemos aportar tanto adelante como atrás”.

“Lo que nos ha caracterizado, cuando hemos puesto el sello de la casa, es cuando jugamos defensa, eso lo sabemos. Cuando no jugamos defensa perdemos contra el que sea y cuando jugamos defensa le podemos ganar a cualquiera”.

“Siempre trabajamos y siempre estuvimos enfocados en que la defensa gana campeonatos, así que ese va a ser nuestro sello, seguir trabajando en la defensa”, finalizó el culiacanense.

NÚMEROS DE DAVID MEZA

Juegos: 49

Puntos: 10.12

Asistencias: 3.73

Rebotes: 2.29

NÚMEROS DE JOSÉ ESTRADA

Juegos: 49

Puntos: 3.53

Rebotes: 1.12

EL DATO

Esta será la tercera final consecutiva para David Meza, quien se coronó en 2016 contra Soles de Mexicali y consiguió un subcampeonato con ellos en 2017.

MARTES 3 DE ABRIL

Soles vs. Capitanes

20:00 Horas, en Mexicali