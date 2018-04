El Fanático - Periódico Noroeste

COLUMNA

El Fanático

Emociones Fuertes

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. Patrick Reed se alzó el domingo con el triunfo en la edición de este año del torneo The Masters en Augusta, Georgia; Reed es el séptimo golfista que en los últimos ocho años gana ese torneo consiguiendo así su primer triunfo en un Major (torneos más importantes) de la PGA, lo que también completa una cuarteta de estadounidenses menores de 28 años que han ganado las últimas ediciones de esos eventos: Reed (Masters), Bruce Koepka (US Open), Jordan Spieth (The Open) y Justin Thomas (PGA Championship).

DOS DE DOS. Vettel consiguió su segunda victoria en dos carreras en la actual temporada de la F-1 pero no fue un paseo, sino lo contrario, aunque ahora el rival peligroso fu el segundo piloto de Mercedes, que usó neumáticos frescos en los giros finales y cerca estuvo de alcanzar al de Ferrari, pero solo se le puso en los espejos del alemán en la curva inicial del trazado de Bahréin en la última vuelta, pero creo que la bandera a cuadro evitó que el finlandés pasara al del equipo rojo.

Es la primera ocasión desde 2004 que la escudería orgullo de Italia obtiene la victoria en los dos primeros Grandes Premios de una campaña, aunque no hay que descartar a Mercedes, se acercó mucho y creo que es cuestión de tiempo que tome otra vez las riendas, pero por lo pronto se dio otro podio con un piloto de overol rojo en la cima y no uno de blanco, pues Bottas y Hamilton fueron escolta del estelar dela escudería del Caballino Rampante.

Pierre Gasly, de Toro Rosso (que no es lo mismo que el equipo Red Bull), fue el más beneficiado por los abandonos de los autos del equipo Red Bull y el accidente en boxes del otro piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, que se llevó a un mecánico propio en los pits y eso dio al traste con toda la estrategia para él, aunque el asistente está fuera de peligro con solo una pierna fracturada, pues de inmediato fue llevado al hospital.

Del mexicano Sergio Pérez hay poco que decir, esta vez su compañero Esteban Ocon fue mejor y quedó décimo, luego de los ya citados y otros autos de Renault, los dos de McLaren, Sauber y Haas; Pérez poco mostró pues su accidente con Hartley fue apenas en la curva 4 de la primera vuelta, lo que lo obligó a entrar a boxes y desde ahí todo estaba perdido, por lo que hasta hoy la temporada ha sido una pesadilla para el jalisciense.

Por otro lado, se corrió la segunda fecha del campeonato 2018 de la Indycar y el óvalo en el desierto de Arizona, cerca de Phoenix, fue testigo de un triunfo de Josef Newgarden, quien en cuatro giros de los ocho finales cazó al novato Wickens, quien se quedó a escasas vueltas del triunfo, tal como le pasó en la carrera inaugural en St. Petersburg; pero el que se llevó el día fue Scott Dixon, quien escaló más de 10 lugares para termina cuarto.

NASCAR corrió en óvalo de milla y media en Texas y el ganador fue Kyle Busch, que volvió a ganar luego de diez eventos y además rompió la hegemonía de óvalos de 1.5 millas de Kevin Harvick y Martin Truex Jr, quienes habían ganado las últimas ocho pruebas en ese tipo de trazado; y en la carrera de MotoGP en Argentina en ganador fue el inglés Cat Crutchlow. Lo espero en www.el-fanatico.com. Y aquí otra vez el viernes. Gracias.

gerardo.osornio@gmail.com