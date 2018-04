El Fanático - Periódico Noroeste

COLUMNA

El Fanático

Equidad

Gerardo Osornio

20/04/2018 | 00:00 AM

DATO DEL DÍA. Cuauhtémoc Blanco es candidato a gobernador de Morelos y con muy amplias posibilidades de ganar, pero no es el único deportista que ha contendido par un puesto de elección popular, antes por ejemplo fueron candidatos a diputados federal y a asambleísta de la CDMX, respectivamente, los boxeadores “Ratón” Macías y Rubén Olivares, y alguna vez en Nuevo León fue candidato a senador el simpático Tomás Boy.

¿Y MERCEDES? Ésta es la pregunta luego de tres Grandes Premios en la actual temporada de Fórmula Uno, los dos primeros ganados por Ferrari con el alemán Sebastián Vettel y el más reciente por Daniel Ricciardo, dejando a los autos de Hamilton y Bottas, de la escudería Mercedes, dominadora en años recientes, al margen de las victorias, aunque siempre con un buen lugar o hasta dos en el podio, lo que le ha permitido seguir en lo alto.

El domingo al entrar en la vuelta 31 el auto de seguridad o “safety car”, permitió que los dos del equipo Red Bull, tanto Verstappen como Ricciardo, entraran a los pits y pusieran llantas de compuesto suave, estrategia que al final fue la diferencia para el segundo citado, que se llevó la victoria, aunque debo reconocer que Bottas le puso algo de presión al final, aunque comenzó a empujar tarde y no alcanzó para intentar ponerlo nervioso en serio.

Sobre el mexicano Sergio Pérez, de plano mala temporada y no se ve posible mejoría, otra vez atrás de su compañero Ocon y ambos en la media tabla, lo que indica que el problema es de equipo y no de pilotos, y dicen que fue un mal diseño, que no será tan fácil arreglarlo hasta las pruebas libres de media temporada, así que olvide por lo pronto a Pérez peleando podio, si logra de vez en cuando puntos ya será ganancia.

Lástima que la temporada no está siendo posible verla en vivo sino diferida cada carrera, pero los simpáticos de la televisora Fox ponen las carreras en vivo en su paquete Premium, que hay que contratar con un pago extra al de su sistema de TV de paga, luego ya más tarde pasa las repeticiones en sus canales deportivos, específicamente a las 2 pm, hora de Sinaloa, en Fox Sports o Fox Sports 2; y no vale la pena pagar, mejor verlas diferidas.

INDYCAR EN PLAYA. La segunda carrera más popular del automovilismo estadounidense es sin duda el Gran Premio de Long Beach, que se corre en esa localidad de California en las calles, cerca del mar y que cuenta con larga historia en diversas series, desde la Fórmula Uno hasta la Indycar, pasando por las desaparecidas Champ Car e Indy Racing League, que tuvieron ahí carreras.

Esta vez el ganador fue Alexander Rossi, que salió en la pole position y encabezó la prueba en 71 de 85 vueltas, para llevarse un triunfo contundente y poner el standing más cerrado al acercarse para fines de Mayo la prueba reina del serial, las 500 Millas de Indianápolis; igual se corrió en Long Beach una prueba más del serial IMSA de Prototipos y Turismo y el equipo ganador fue el de Filipe Albuquerque y Joao Barbosa.

CIBACOPA. Después de dividir triunfos con Mazatlán, los Caballeros de Culiacán regresan esta noche a la acción en su casa al recibir la visita de Cd. Obregón, por ahora en el sótano de la liga, lo que no quita atractivo a la serie que continúa mañana en el antes Parque Revolución a las 8 pm, serán un par de buenos partidos. Hasta el martes. Gracias.

gerardo.osornio@gmail.com