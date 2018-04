El Fanático - Periódico Noroeste

Columna

El Fanático

Primera Ronda

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. Josef Newgarden ganó por segunda vez consecutiva y tercera ocasión en los últimos cuatro años el Gran Premio de Alabama de la Indycar ayer, porque la carrera del domingo se suspendió por lluvia; antier en Austin, Texas, el catalán Marc Márquez ganó por sexta vez en fila ahí el Gran Premio de las Américas del Mundial de Moto GP.

CONFERENCIA DEL ESTE. En la serie que parecía más sencilla, Washington se le está indigestando al gran favorito Toronto, después de que este equipo comenzó ganando los dos primeros partidos y todo indicaba que podría barrer, pero los Wizards se repusieron y ya empataron a dos triunfos, mañana será el quinto duelo en casa de los Raptors.

A Boston, el segundo sembrado en esta zona, le pasó lo mismo que al equipo canadiense, comenzó llevándose los dos primeros encuentros pero los Bucks se impusieron en los dos siguientes aprovechando que eran locales, hoy de nuevo la serie se traslada a Boston y si Celtics no aprovecha, correrá peligro, pues Milwaukee es un equipo eficaz sin hacer ruido.

Los Sixers están gigantes, Miami los empató luego de dos partidos pero en los dos siguientes los de Filadelfia jugaron por nota y han puesto la serie a su favor 3-1 y hoy en su casa podrían liquidarla; los Cavs han sudado frío toda la serie contra Indiana, están empatados a dos, mañana reanudan Cleveland y si los Cavs no ganan, estarán casi muertos.

CONFERENIA DEL OESTE. Houston es el favorito en este sector de la liga pero no ha resultado tan dominante y ayer jugó en Minnesota y es posible que los Timberwolves hayan empatado a dos triunfos, de no ser así, los Rockets regresarán el miércoles a Houston y quizá ahí liquiden la confrontación, pero aunque suena fácil, no lo será tanto para Rockets.

Golden State tiene el pie en el cuello de los Spurs desde el segundo juego, ligaron tres victorias y luego se relajaron para ceder un triunfo holgado a San Antonio, pero creo que esta noche el equipo dirigido por Steve Kerr, jugando en casa, debe terminar de liquidar a los texanos, dejarlos vivir puede ser peligroso porque el jueves la serie regresaría a Texas.

La sorpresa en el Oeste la dio Nueva Orleans al barrer en cuatro partidos a Portland, que en teoría era mucho más fuerte, era un duelo del tercer sembrado contra el sexto; en el caso de la serie entre Jazz y Thunder, son 4 contra 5, Utah estaba 2-1 arriba luego del duelo del sábado y ayer jugaron en Oklahoma, deben haber empatado o el Jazz tomó ya larga ventaja.

UN INOLVIDABLE. Los seguidores de Pittsburgh de la NFL están de luto por la muerte del ala cerrada del equipo de los 70 que logró ganar cuatro Super Tazones, ayer murió de cáncer Bennie Cunningham a los 63 años de edad, jugador egresado de la Universidad de Clemson, donde mantuvo 37 años la marca de 7 anotaciones para jugador de su posición.

Estuvo 10 años en la NFL y ganó dos campeonatos con los Acereros, capturando más de 200 pases en su carrera, dos en un mismo Super Tazón, logrando ser nombrado miembro del Equipo de Todos los Tiempos de Pittsburgh cuando se celebró el 75 aniversario de la franquicia, se retiró en 1985 y después obtuvo una maestría en Clemson para ser docente en secundaria, a lo que se dedicó desde 1988 en Carolina del Sur. Hasta el viernes. Gracias.

gerardo.osornio@gmail.com