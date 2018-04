El fuero hoy no tiene razón de ser: Rosa Elena Millán - Periódico Noroeste

El fuero hoy no tiene razón de ser: Rosa Elena Millán

Millán Bueno, consideró positiva la reforma que eliminó con el fuero para legisladores y gobernantes, pues hoy éste ya no tiene razón de ser.

José Abraham Sanz

La candidata a Senadora por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Rosa Elena Millán Bueno, consideró positiva la reforma que eliminó con el fuero para legisladores y gobernantes, pues hoy éste ya no tiene razón de ser.

Recalcó que son otros los militantes, gobernantes o legisladores de partidos políticos los que deben preocuparse, pues lo han usado para protegerse de ilegalidades.

"Me parece fabuloso, yo he sido diputado local dos veces, he sido diputada federal, y nunca, nunca nunca, ni como funcionaria pública, he ocupado fuero; yo creo que el fuero se usó para evitar que se inhibiera el uso de expresarse de los legisladores cuando en aquellos tiempos del siglo pasado se limitaba mucho y creo que ese fue el objetivo, darle fortaleza al legislador, para hacer las cosas en su libre albedrío y la Constitución en ese tiempo se lo señalaba", expresó.

"Hoy el fuero no tiene razón de ser diputado, de ser Senador, de ser Presidente de la República, de ser gobernador, no te hace diferente a ningún ciudadano, tenemos obligación y compromiso más creo yo, quienes somos electos, quienes tenemos un puesto de elección popular, de cumplirse a la ciudadanía , de ser honrados, de ser diferentes, para mi es una maravilla que el fuero haya sido quitado".

La candidata recordó a un diputado del PRD que se escondió en la oficina de una legisladora, para rendir protesta, tener fuero y así inhibir de la aplicación de la justicia.

"Creo que quienes tienen que estar preocupados son muchos partidos que han hecho uso indebido, en el caso del PRI lo promovimos, Meade se lo pidió al grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PRI es mayoritario en la cámara federal accedió y hoy eso es una realidad", agregó.