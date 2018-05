El grupo coral Colhuacán estará este sábado en Mazatlán - Noroeste

FESTIVAL DE LA PRIMAVERA 2018

El grupo coral Colhuacán estará este sábado en Mazatlán

En el Museo de Arte de Mazatlán presentará su espectáculo “Del Renacimiento a la tradición”, con entrada gratuita

Noroeste / Redacción

11/05/2018 | 11:18 AM

MAZATLÁN._ El espectáculo “Del Renacimiento a la tradición” será presentado por el grupo coral Colhuacán este sábado 12 de mayo, a las 20:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

Esta actuación, con entrada gratuita, forma parte de la programación del Festival de Primavera 2018, informó el Instituto Sinaloense de Cultura a través de un comunicado.

“Del renacimiento a la tradición” presentará canciones como “Signum” de Tielman Susato, “Come Again” de John Dowland, “Tourdion” de P. Attaingnant, “April is in my Mistress Face” de Thomas Morley, “Cantique de Jean Racine” de Gabriel Fauré, “Open Thou Mine Eyes” de John Ruther.

Además de “Cuatro Palomas” de Ignacio Piñeiro, “Berimbau” de Baden Powell/Vinicius de Moraes, “Chacarera de las Piedras” de Atahualpa Yupanqui, “O voso galo Popular Galicia”, “Lorenzo y Catalina, Tradicional de Asturias”, “Verano Porteño” de Astor Piazzola y “Cascabel” de Lorenzo Barcelata.

Grupo coral Colhuacán

Tiene como misión contribuir al desarrollo de la cultura en general y especialmente la musical. Aspira impactar con su arte no solo el contexto de la comunidad sinaloense, sino la del país entero y del mundo. Para ello colabora de manera profesional en la difusión y promoción de la música coral a todos los públicos, con un repertorio que abarca diversos estilos y épocas.

Actualmente la agrupación está en proceso de convertirse en el grupo coral de mejor calidad en su segmento y tipología. Aspira a ser referencia nacional e internacional persiguiendo la excelencia musical y el reconocimiento de sus públicos.

De acuerdo con la misión que debe cumplir la agrupación, y la visión de futuro a la que aspira, los objetivos de la entidad se formulan “profesionalización y excelencia artística, implicación social y cultural y proyección artística nacional e internacional”.

INTEGRANTES

Mario Norberto Velarde Félix - Director

Edna Rosa Rendón Butchart - Soprano

María del Refugio Rendón Butchart – Soprano

Liliana Salazar Castro – Mezzosoprano

María Elvira Olmeda Rivas – Mezzosoprano

Miroslava E. Aguilar Pérez – Mezzosoprano

Jorge Luis Martínez Zazueta – Tenor

Rafael de Jesús Romero Gastélum – Barítono