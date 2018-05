El otro debate presidencial, el de las redes sociales - Noroeste

Jazmín Ballesteros / Fernando Díaz

A tres horas previas del segundo debate de candidatos a la presidencia de México, los candidatos y sus coordinadores de campaña expresan su postura ante ataques a través de Twitter.

Días antes al tan esperado encuentro en Tijuana Baja California, "la mafia del poder", según Andrés Manuel López Obrador, en redes sociales se han lanzado comentarios, donde aseguran que AMLO está obsoleto no sólo como figura política sino, además, ya figura a ser una persona de la tercera edad y con problemas de salud que podrían resultar un impedimento para aspirar a ser quien tome la silla presidencial.

El Senador Javier Lozano y vocero de José Antonio Meade, candidato a la presidencia nacional del PRI, lanzó un comercial con el hashtag "#NoLoDejesManejar", en el cual, la figura de López Obrador es expuesta como un padre ya anciano y sin capacidad para manejar un automóvil. Esto con la intención de exponer y cuestionar la salud del tabasqueño.

📹 #NoLoDejesManejar @JLozanoA causa polémica en redes sociales: Lanzó video con aparente mensaje contra @lopezobrador_ "Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país", dice https://t.co/d68tqwbrFI pic.twitter.com/LtIJllSJ8T

La coordinadora de la campaña de "Ya sabes quien", Tatiana Clouthier, defendió la edad de Andrés Manuel López Obrador por medio de Twitter.

Tras los constantes ataques por la edad y supuesta mala salud del candidato y presidente de Morena, Clouthier vía Twitter publicó un video que menciona las distintas personalidades como Winston Churchill, Nelson Mandela y José Mujica, los cuales, asumieron poder entre los 60 y 70 años de edad, con la leyenda "y la edad, importa? Tu dices...".

Después, Andrés Manuel López Obrador se defendió tras la distribución de un volante donde señalan que ofendió a la Virgen de Guadalupe.

Agregaron a la guerra sucia la distribución masiva de un volante, según el cual, ofendemos a la Virgen de Guadalupe. En nuestro movimiento hay católicos, evangélicos y libre pensadores. En lo que a mí corresponde, como decía 'El Nigromante': "yo me hinco donde se hinca el pueblo" pic.twitter.com/tQ44aCPGlq

Ricardo Anaya por su parte, dijo que está listo para debatir e invitó a sus seguidores a sintonizar el segundo encuentro entre candidatos, horas antes de lo que será la primera vez que el debate se lleve a cabo con 42 ciudadanos presentes.

Sin embargo, la tranquilidad de Anaya no pasó desapercibido el hecho de que el presidente del Senado y líder del PAN Ernesto Cordero, haya anunciado su apoyo al candidato priista José Antonio Meade.

Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados.

A lo que el candidato del PRI a la presidencia de México, expresó su agradecimiento al Líder panista.

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc