El PAIS no tiene línea para los candidatos a elección federal - Periódico Noroeste

El PAIS no tiene línea para los candidatos a elección federal

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Los militantes y simpatizantes del Partido Independiente de Sinaloa, no tienen línea para apoyar a los candidatos a elección federal, por lo que al interior existen personas que apoyarán a Morena otros al PRI y otros al PAN, dijo Serapio Vargas.

El dirigente del Partido Independiente Sinaloense aseguró que su gente y que el partido es mucho mejor que el PRI, que el PAN y otros partidos políticos, ya que en este proyecto no existe un cacique que haga mandatos en una universidad que se ha tomado como patrimonio y a la que le han quitado la democracia.

“Nosotros estamos concentrados que en su momento vamos a buscar el apoyo ciudadano, para la renovación del Congreso estatal y la renovación de los Ayuntamientos no estamos poniendo fiero a nadie, no hay una sola línea, no hay línea para nadie”, comentó.

Serapio Vargas indicó que en el equipo del PAIS, hay gente que apoyará a Andrés Manuel López Obrador, hay quienes apoyarán a Meade, otros a Anaya, y hay quienes apoyarán a Margarita y eso no les quita que sean hermanos del mismo partido, ya que el pensamiento está en Sinaloa.

El dirigente del PAIS dio a conocer en conferencia de prensa a las candidatas a la Presidencia Municipal, Juana López Iribe y como candidata a Diputada local por el Noveno Distrito a Alba Edith Rojo Cervantes, quien lleva como suplente a Ana María Avendaño Elizalde.

“Vamos a trabajar y sobre todo vamos a identificar las propuestas y las llevaremos como bandera para hacer una campaña casa por casa ya que el PAIS es un partido de tierra”, expresó.

Mandó el mensaje a la ciudadanía, que el PAIS es el partido Independiente que estaban esperando, pedían que se formara un partido con candidatos ciudadanos.