El panista Ernesto Cordero anuncia que votará por Meade; le aplaude una trayectoria limpia - Noroeste

El panista Ernesto Cordero anuncia que votará por Meade; le aplaude una trayectoria limpia

El Senador, no obstante, no informó si renunciará al albiazul, tal como lo hizo su ex compañero de bancada y de estudios, Javier Lozano, quien actualmente funge como coordinador de voceros de Meade

20/05/2018

MÉXICO._ “Voy a votar por José Antonio Meade”, reza un tuiter. El apoyo al candidato presidencial impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue declarado por el panista Ernesto Cordero este domingo. Lo motiva la honestidad y capacidad del abanderado por la coalición “Todos Por México”, que aglomera al PVEM, Panal y al PRI, partido asociado a la corrupción en México. “Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados”, se lee en la cuenta oficial de Cordero. Cordero es senador por el PAN y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta. Asimismo, fue Secretario de Hacienda en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón hasta el 2011, año en el que lo sustituyó Meade, con quien compartió aulas de estudio en el ITAM. La respuesta no se hizo esperar. “Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como el (sic) me enseñó, siempre por México”, dijo Meade en la misma red social. En enero pasado, Javier Lozano, íntimo amigo de Cordero, descontento con el modo en que Ricardo Anaya se hizo de la presidencia nacional del PAN y de la candidatura al ejecutivo por la coalición “Por México al Frente”, renunció al albiazul para sumarse a la campaña de Meade. En ese entonces se esperaba que Cordero secundara la decisión, lo cual no pasó. Fue precisamente Lozano quien se sumó a las reacciones, pues felicitó en Twitter al senador por su elección. Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados. — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) 20 de mayo de 2018 Te felicito querido colega. En efecto, @JoseAMeadeK es el más preparado, con mejor trayectoria y el más honesto. Bienvenido a bordo. #YoConMeade — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 20 de mayo de 2018 Por ahora, el Senador sólo ha manifestado el sentido de su voto, pero no informó si prevé renunciar a Acción Nacional. #Elecciones 2018

