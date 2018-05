El power mexicano dice presente en Cannes 2018 - Noroeste

El power mexicano dice presente en Cannes 2018

El Festival de Cine de Guanajuato participa en la edición 71 del evento en Francia

Noroeste / Redacción

Alrededor de 12 realizadores mexicanos, además de la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Sarah Hoch, se encuentran en el Festival de Cannes 2018 como invitados para presentar la cinta El beso, del director mexicano Carlos Hagerman, así como serie de cortometrajes y documentales en el programa especial La Más Singular de las Historias Mexicanas.

Carlos Hagerman presenta 'El beso' como parte de la premier mundial de las películas en realidad virtual.

Desde el pasado 8 mayo y hasta el 17 del mismo mes, la representación mexicana en Francia estará presentando a las futuras promesas del cine así como las nuevas ideas para la industria, citó vanguardia.com.

El GIFF en México ha tenido mucho éxito, convirtiéndose en uno de los festivales con mayor relevancia a nivel internacional y ganándose un lugar muy importante en esta edición.

LLEGAN TRIUNFANDO

En el Festival se exhibirá un programa especial de cortometrajes llamado La Más Singular de las Historias Mexicanas, una selección de nueve proyecciones, seis de ellas documentales del Concurso Identidad y Pertenencia 2017, que mostrarán la riqueza cultural del estado de Guanajuato y tres cortometrajes, uno ganador del Rally Universitario y dos más que formaron parte de la Selección Oficial del GIFF en 2017, se detalló.

Desde Francia, Sara Hoch habló con Vanguardia y compartió su emoción al ser invitados al prestigioso Festival:

“Estamos muy emocionados, son muchos jóvenes que vienen a presentar sus proyectos y a aprender en talleres y conferencias", expresó.

"Estamos muy orgullosos porque también nuestra primera película en realidad virtual será la única en su tipo que se exhiba en Cannes”.

Además, la Directora del GIFF participará en el panel Global XR Women que tiene como finalidad convocar a las mujeres de la industria cinematográfica mundial que trabajan tecnologías XR a seguir aprendiendo y trabajando en conjunto, un concepto que engloba la realidad extendida, realidad mixta y aumentada.

“Voy a estar en tres paneles diferentes, pero en particular me gusta mucho uno que habla específicamente de las mujeres pioneras en el ámbito de realidad virtual a nivel internacional. Me siento muy honrada de que me invitaran como experta en la materia, ya que en el GIFF hemos dedicado aproximadamente cinco años en acercarnos a estas nuevas tecnologías”, compartió.

Son 21 películas las que compiten por la Palma de Oro este año, y sólo tres son dirigidas por mujeres, la misma cantidad que en el Festival del año pasado, el cual tuvo lugar antes de que cientos de acusaciones de acoso y abuso sexual desencadenaran una campaña global por una mayor participación de las mujeres en el negocio del cine a través del movimiento #MeToo.

MÁS SORPRESAS

Y es que la participación de México no acaba ahí, seis realizadores guanajuatenses presentarán sus documentales en el Short Film Corner, un espacio de Cannes dedicado a la promoción e intercambios de cortometrajes.

La temática con la que llegan es Identidad y Pertenencia de 2017, resaltando la riqueza cultural mexicana con el cortometraje ganador del Rally Universitario, y dos cortometrajes que formaron parte de la Selección Oficial del GIFF en la pasada edición.

“México siempre trae una presencia muy fuerte en Cannes, son muy queridos los realizadores mexicanos. Siempre está Alejandro González Iñárritu, Amat Escalante, Alfonso Cuarón, Salma Hayek, Gael García, Diego Luna y demás, representando a su país y celebrando los nuevos proyectos”, puntualizó.

Por último, el GIFF será anfitrión del ya tradicional cóctel Happy Hour, que se realizará el 17 de mayo en el Short Film Corner de Cannes, con el objetivo de promocionar lo mejor del cortometraje mexicano y presentar a los realizadores que forman parte del programa.

“El año pasado durante la fiesta de clausura de Cannes el rincón mexicano era el más divertido y donde hay mucho mayor asistencia. Siempre hay figuras importante que son muy queridos y apoyados por acá”, finalizó Hoch.

MEXICANOS EN CANNES

- 'Coroneo', dirige Carolina Ramírez.

- 'Escaramuza de palo', de José Ramón Núñez Ruiz.

- 'Rudísimo', de Martin Rodríguez.

- 'Festum', de Erick Rodríguez.

- 'Peloteros', de Ernesto Pérez.

- 'Noches de Teatro', de Ignacio Quijas.

- 'Loving South', de Oliver Rendón.

- 'Nos faltan', de Emilio Ramos y Lucía Gajá.

- 'Los Retratos de Simone', de Arturo Aranda.

EN GUANAJUATO

- La vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato se llevará a cabo del 20 al 29 de julio del 2018, en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato capital.

El Festival Cannes culmina el 17 de este mes.