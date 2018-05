El PRI está en el hoyo; Meade ya no va a levantar: Tania Morgan - Periódico Noroeste

El PRI está en el hoyo; Meade ya no va a levantar: Tania Morgan

El relevo en la dirigencia nacional del PRI es un signo del desespero que traen, considera la coordinadora del PAN en el Congreso de Sinaloa

José Alfredo Beltrán

Para diputados del PAN, el relevo en la dirigencia nacional del PRI, a dos meses de la elección presidencial, es una señal de derrota.

“Es el signo más visible de que el PRI está en el hoyo y no encuentran la forma de que su candidato levante”, considera Tania Morgan Navarrete.

De manera súbita fue relevado del cargo de presidente nacional Enrique Ochoa Reza por René Juárez Cisneros, ex Gobernador de Guerrero.

Esto se produce a dos meses de los comicios del domingo 1 de julio y en el marco de encuestas que coinciden en que José Antonio Meade no sólo está estancado en un tercer lugar, sino que sigue perdiendo puntos.

Este anuncio levantó reacciones de los opositores.

La coordinadora parlamentaria del PAN destaca que el porcentaje que marca la intención de voto hacia Meade, según las encuestas, son el “voto duro”.

“Meade no ha construido nada. Meade ya no levantó y no va a levantar, y no por Meade, sino por el trabajo que ha hecho Enrique Peña Nieto encabezando la Presidencia de la República”, concluye.

La líder parlamentaria panista asevera que éste relevo no le favorece al tricolor.

“Es la señal más grande del desespero que tienen, de no poder salir del agujero en que están”, añade.

Morgan Navarrete agrega que las versiones de alianza entre PRI y PAN son meras especulaciones, que no tienen sustento.

“Es un tema que se especula, pero no hay un acercamiento con el PRI, simplemente la gente va a decidir (eso).

“Si los ciudadanos (contra AMLO) ven que Meade no le funciona al país, le van a dar el voto a Ricardo Anaya, que es el candidato que sí le puede dar a este país las herramientas para seguir avanzando”, agrega.

La campaña de Anaya, candidato de la coalición Por México Al Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, dice, se fortalece todos los días.

Y su crecimiento en las últimas encuestas, a decir de Reforma y Parametría, es un signo más de que va creciendo en la confianza de los ciudadanos.

Aún hay tiempo de que éste remonte el segundo lugar, agrega.

“El porcentaje de diferencia de Ricardo Anaya respecto a López Obrador se ha remontado; el voto del ciudadano inteligente va a ser el que defina la elección, no de aquel ciudadano que está cerrado”, opina.

Y critica que los seguidores de López Obrador se dediquen a ofender al “partido de enfrente”, en lugar de defender las propuestas de su candidato.

“Ni ellos mismos saben lo que propone López Obrador”, puntualiza.

El propio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”, pondera, deberían estar conscientes de que no son la opción y no van a ocupar la Presidencia.

“Deben hacer un llamado al voto inteligente, más que un voto útil”, sostiene.