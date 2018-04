‘El que contiende soy yo, con mi historia de vida’: Meade - Periódico Noroeste

Se defiende ante cuestionamientos de corrupción

‘El que contiende soy yo, con mi historia de vida’: Meade

El candidato visita Noroeste, donde se 'deslinda' de los escándalos de desvíos en adminstraciones priistas y asegura que puede hacer un gobierno limpio

Ariel Noriega / Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ José Antonio Meade Kuribreña no solo se defiende, también ataca.

El candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México afirma que no tiene nada que esconder y recuerda los casos en los que se han visto involucrados sus contrincantes.

“Yo no tengo ranchos, yo puedo explicar de lo que he vivido, yo siempre he vivido de mis ingresos, no tengo plantas industriales, no tengo fundaciones que construyan edificios, no tengo hijos viviendo del erario público, no tengo 15 años recorriendo el País sin explicarlo”, replicó ante los cuestionamientos de periodistas de Noroeste.

