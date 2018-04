El rap evoluciona y avanza: SPD - Periódico Noroeste

CANTAUTOR

El rap evoluciona y avanza: SPD

El rapero de 23 años lamenta la falta de foros en Mazatlán para darle una mayor difusión a este género musical

Félix Rodríguez

MAZATLÁN._ El rapero mazatleco, SPD, celebra que poco a poco este género musical esté quitándose el velo oscuro del estigma y evolucione, mientras continúa avanzando.

“Poco a poco la gente está abriendo su mente o la perspectiva que tenía sobre el rap, y ya se escucha en más lugares”, dijo el cantautor de 23 años.

Destacó que actualmente hay muchos artistas de este género que están haciendo música muy comercial, lo que ha ayudado a que el rap continúe entrando en el gusto de más público.

“(El rap) lo han pasado al trap y al reggaetón, muy movido, y han modernizado los ritmos, pero las letras siguen siendo igual. Simplemente los ritmos han evolucionado”, agregó.

Esta evolución está acabando con las etiquetas que se le colgaron desde que nació en los barrios bajos de Nueva York, entre la raza negra que era discriminada, comentó.

“Al principio de los años 90, el sonido del rap fue muy rudo, muy pesado, y las letras eran de mucho vandalismo, violencia y delincuencia”.

Su historia

Carlos Zataráin, verdadero nombre de SPD, es un joven que está punto de graduarse de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y actualmente se desempeña como fotógrafo del periódico Noroeste.

Recordó que a la edad de 8 años, en casa de su abuela, escuchó por primera vez el rap gracias a un tío al que le gustaba esta música. Fue a los 13 años, durante su paso por la secundaria, cuando tuvo la inquietud de escribir sus letras, y participaba en las batallas verbales de rimas improvisadas al ritmo del rap.

“Pasaron como cinco años hasta que me animé a grabar mi primer tema, dije si ya lo hago, por qué no escribir, por qué no dejarlo plasmado. No recuerdo el nombre del tema -risas-, pero lo escribí en 2011 y grabado ese mismo año”, expresó.

Más adelante se integró al grupo musical GKS (Gangster Klica Sinaloense), sin embargo, este no duró mucho y se desintegró. En 2014 se volvió a reunir con tres de sus ex compañeros para crear MWA (Mazatlecos With Attitude), un estudio donde producen y graban sus propios temas.

Entre los tres acondicionaron el espacio con una cabina, micrófonos, interfases y cajas de ritmos; ahí producen y graban sus canciones. SPD descató que desde entonces MWA tiene más de 60 canciones colgadas en YouTube.

Su primer “mixtape” lo grabó en 2014, el material contiene cuatro canciones propias y cuatro colaboraciones con otros raperos del puerto. Al siguiente año hizo su segunda producción, en la que, asegura, se nota mucho su evolución en las letras y los ritmos.

SPD regresó al estudio para grabar su tercer álbum en 2017 y lo lanzó en febrero de ese año. Con esta disco, dice, está más satisfecho.

“Es el trabajo que más me gusta de lo que he hecho, porque se me hace que muestro una manera más de lo que soy yo, de las cosas que vivo, las cosas que voy aprendiendo y voy conociendo, se ve más madurez, lo que me animó a seguir haciendo música”, mencionó.

Esa inspiración la aprovechó durante las vacaciones escolares del verano pasado y escribió más temas, de los cuales colgó cinco con sus respectivos videos en la fanpage de MWA.

Falta de espacios

SPD descarta que sea el miedo lo que lo mantiene solo en la red y su carrera no tenga mayor empuje. Lo que falta, lamentó, son espacios a nivel local para darle más proyección al rap.

“No es miedo, porque ese se me quitó desde la primera vez que me presenté en público, porque aunque todavía tengo esos nervios, las ganas de seguir escribiendo y seguir haciendo música todavía las mantengo, pero lo que me ha faltado para dar ese paso, ha sido la falta de espacios para que suene esta música”.

Dijo que a pesar de que existen las plataformas digitales, como las redes sociales, para distribuir la música, lo que sí no existen son los fotos y el apoyo para poder llegar a más gente.

“Así de manera independiente, uno sigue haciendo las cosas porque le gusta, pero es muy difícil remunerar ese tiempo que se le invierte, y por eso uno tiene que hacer otras cosas, tiene que ir a trabajar, buscar una manera de sustentarse, para seguir adelante, o comprar el material, porque todo cuesta, desde el micrófono, hasta los cables más pequeños, la producción, la luz y hasta los sonidos que agarras, porque deben ser inéditos, porque si los agarras de otro lugar, te cobran derechos de autor”.

NUEVO TEMA

Aunque se me lamenta porque este año lo ha comenzado flojo musicalmente, el hoy martes 10 de abril lanzará el video de su nuevo sencillo “Las ojeras de mi insomnio”, a través de Facebook y YouTube, donde está como mvaoficial.

SUS ACTUACIONES

Durante 2017, SPD tuvo tres presentaciones en eventos públicos:

- En enero, en el Mazawaza Rap’s, en el que participan artistas de talla nacional.

- En julio presentó su música en la Semana de la Juventud Sinaloense, en Culiacán.

- Un evento de poesía, aquí en el puerto, en noviembre pasado.