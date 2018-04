‘El relevo generacional es inminente’: Pedro Roldán - Periódico Noroeste

CONGRESO DE VALORES

‘El relevo generacional es inminente’: Pedro Roldán

El mercadólogo y speaker estará en el Congreso de Valores 2018, con la conferencia ‘Emoción: ¿Es Generacional?’

Dantiela Mendoza

México vive una oportunidad histórica. En el casi próximo año 2020, cuatro generaciones convivirán al mismo tiempo. En la historia del País es un momento inédito porque además, casi la mitad de la fuerza laboral estará integrada por la generación denominada Millennials, asegura Pedro Roldán, un prestigiado “Public speaker” mexicano de ascendencia chilena.

Con una amplia experiencia como líder de proyectos de marketing en diversas instituciones de educación en México, Roldán ha recorrido el país compartiendo ideas para empresas y últimamente la importancia de los Millennials en el desarrollo del País. Él será uno de los conferencistas que participará en el Congreso de Valores 2018 “#Emociónate Cómo sí y cómo no”, los días 24 y 25 de abril.

Organizado por Universidad Tecmilenio y Periódicos Noroeste, el Congreso de Valores llega a su décima novena edición y abordará el tema de las emociones desde diferentes perspectivas: el hogar, el trabajo, la escuela y la vida, tocando al también experto en branding el aspecto de lo laboral.

“(En 2020) veremos cómo los Millennials dominarán el 49.77 por ciento del mercado laboral. El relevo generacional es inminente. Creo que cada generación ha desarrollado un nivel de resiliencia diferente, y por diferente (que sea) no debemos entender ni mejor ni peor; sino mayor o menor”, expone Roldán.

Y añade: “Hoy, el Nuevo México cambia de paradigma, y contrario al de la generación de nuestros padres, no solo se siente incómodo y molesto con la condición del país, esta nueva generación está lista y dispuesta a cambiar. La (generación) de nuestros padres sólo a comentar y tolerar”.

El título de la conferencia de Roldán es “Emoción: ¿Es Generacional?”, su participación será el primer día de actividades del Congreso de Valores y en ella abordará cómo el manejo de emociones o el reconocimiento de las mismos no acentúa la brecha, más bien define sus diferencias y eso permite que se complementen.

“Cada generación ha sufrido impactos históricos, no solo globales sino internacionales. Hoy lo que se espera de cumulo de información de un adolescente es mucho mayor que lo que se esperaba de uno hace 30 años atrás. El acceso a la información, la digitalización de la misma y el Internet en dispositivos móviles han revolucionado el flujo del conocimiento. No lo limitamos a aulas, centros educativos, lo llevamos al plano on line”, abunda.

Y ante ello, el mercadólogo de profesión visualiza la necesidad de aprender a reconocer de las emociones en sí, y su manejo como algo natural, sin estigmas, que en las nuevas generaciones se dirija la enseñanza del manejo y así poder seguir desarrollándose como seres humanos, como sociedad y como nación.

Roldán también destaca que para gestionar el bienestar individual y colectivo es necesario fomentar las emociones positivas, porque encontrar un sentido de propósito en la vida es determinante para encontrar dirección; además, nunca es tarde para re plantearse nuevos horizontes y generarse el bienestar propio.

---

¿QUIÉN ES PEDRO ROLDÁN?

Mercadólogo de profesión, Pedro Miguel Roldán ha buscado compartir ideas desde 1998, cuando era un estudiante universitario y comenzó a liderar proyectos de innovación social; es un apasionado del marketing y mucho más ahora con Internet y las redes sociales.

Ha orientado su carrera profesional a la Innovación Social y el Design Thinking; ha colaborado con diversas instituciones de educación superior en el país, y ha tenido la oportunidad de ser speaker en dos ocasiones en TEDx, el más importante congreso internacional de Tecnología, Entretenimiento y Diseño.

A lo largo de una trayectoria de casi 20 años, ha impartido conferencias a más de 100 mil jóvenes y directivos del talento humano.

---

CONGRESO DE VALORES 2018 #EMOCIÓNATE

PROGRAMA

Martes

24 de abril

#Emociones en casa

Conferencia: ”Entendiendo las emociones que nos atoran”

Expositora: María de los Ángeles Campoy Ramos.

Horario: 16:00 horas.

#Emociones en el trabajo

Conferencia: “Emoción: Es ¿Generacional?”

Expositor: Pedro Roldán.

Horario: 17:30 horas.

Miércoles

25 de abril

#Emociones en la escuela

Conferencia: “Emociones en el aula”

Expositor: Omar Lizárraga.

Horario: 16:00 horas.

#Emociones en la vida

Conferencia: “Cómo sí, emoción es... vida”

Expositor: Óscar García.

Horario: 17:30 horas.