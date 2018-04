El teatro ha desbordado mi imaginación: Inga Pauwells - Periódico Noroeste

RECONOCIMIENTO

El teatro ha desbordado mi imaginación: Inga Pauwells

La dramaturga cumple 62 años de trayectoria en el teatro y el Tatuas la reconoce, en la clausura del Festival de Teatro Tatuas 35 años

Nelly Sánchez

El teatro, reconoce Inga Pauwells, sació su vida. La emocionó, le dio alas, le desbordó la imaginación, la hizo una mujer segura y creativa.

La actriz, maestra, directora teatral, escritora y promotora cultural ha desarrollado una labor artística y cultural por más de 60 años en Sinaloa.

"Empecé a los 20, tengo 82. Son 62 años en el teatro", dice con orgullo, previo a la entrega del reconocimiento que el Taller de Teatro de la UAS, le dio en la clausura del Festival de Teatro Tatuas 35 años.

Es justamente con el Tatuas, que fundó el dramaturgo y director Óscar Liera, con quien más ha vivido grandes experiencias.

"Cuando Óscar llegó a Sinaloa, a todo mundo del teatro nos llamó la atención, fuimos a ver las cosas que hacía y me gustó mucho Cúcara y Mácara. Además Óscar era guapísimo, muy atractivo y cuando ves el trabajo de él, pues muy creativo, y muy singular su mirada hacia los sucesos, hacia lo que pasaba, o había sucedido, eso me gustó mucho porque era otra mirada".

Al Tatuas se integró en 1988, primero con un espectáculo de poesía sobre la muerte, en el que Liera le enseñó a decir las cosas de manera natural, sin declamar. Luego se incorporó en El Caballero Olmedo, una producción del Festival Cultural de Sinaloa, con la que se fue se fue a Guanajuato y de gira.

La experiencia de ser dirigida con Liera, asegura, fue muy buena. Y fue él quien le dio la más grande enseñanza.

"Considerar el teatro como algo sagrado, eso fue lo que él me dejó. Él decía que el teatro era como una iglesia, un recinto sagrado, lo hacíamos sagrado nosotros los actores, al hacer teatro", asegura.

"Fue muy grata la experiencia de trabajar con él, hay actores que dicen fue era muy duro, que los corrió, pero conmigo fue lindísimo, tenía un trato muy amable. Era estricto, sobre todo en el horario, yo nunca llegué tarde, no tenía por qué regañarme, hacía lo que me decía, con mucha humildad, y aprendí mucho con él".

Liera fue además quien la impulsó a publicar.

"Un día terminé de barrer y trapear mi casa, me senté en la sala, y de repente se cayó una torta de enjarre y me ensució todo. Y volví a limpiar otra vez, terminé agotada y me quedé viendo la casa tan bonita, vi tantos libros que tengo, y dije: 'cómo puede ser tanto que he leído y no ser capaz de escribir una letra'... entonces, has de cuenta que algo ocurrió y me puse a escribir Piel color de luna, luego otro cuento y otro, y se los enseñé a Óscar ", recuerda.

"Él me dijo, 'están publicables, enséñaselos a Ulises (Cisneros) y a Rosa María (Peraza) a ver qué te dicen', y dijeron que sí".

La UAS lo publicó y Óscar Liera le hizo el prólogo y luego le pidió hacer un cuento sobre él.

"Una vez me dijo, quiero que me hagas una entrevista y escribas".

Y durante tres días, en Imala, Liera le fue contando su historia. Le habló de su infancia, de su relación con su mamá, sus hermanos, la situación en su familia cuando dijo lo que quería estudiar y que le retiraron apoyo.

Y así surgió El tejedor de sueños.

"Y yo lo escribí tal cual, le dije, '¿no te molesta?', dijo que no. Se publicó después de que murió él, pero antes lo vio, le gustó mucho la parte en la que me refiero a que su casa estaba situada en los terrenos del ferrocarril".

Que el Taller de Teatro de la UAS le haga un homenaje es para ella un orgullo y ante todo un motivo de agradecimiento.

"Me siento muy agradecida, me están dando reconocimiento por algo que llenó mi vida, que me gustó mucho, que fue mi casa, mi mundo. El teatro me ha dado todo lo que soy", afirma.

"El teatro me ha dado muchas satisfacciones, ha complementado la vida, las ansias, la sed, el deseo te lo cumple, te lo sacia. El teatro a mí me sació, me llenó de lo que quería, que no es la vestimenta, sino cómo interpretar un personaje realmente, con sus sentimientos, sus miedos, temores, la angustia y el sentimiento natural de toda la gente".

Su obra favorita:

"Las juramentaciones y La casa de Bernarda Alba porque son muy intensas, hay gente que dice que se parecen, pues no sé, pero a mí me encantaron y yo hice un papel muy bonito en la Casa de Bernarda Alba, hice la Adela, la hermana menor, acababa de tener a Leo".

Dar clases:

"Me encantaba, llegaba un grupo de niños, adolescentes, cohibidos, con temor, y al rato ya no los aguantabas, pero muy bien".

Los maestros:

"La literatura y el teatro me formaron. Claro, todos mis maestros, mis compañeros, me enseñaron. Y no fuera nadie si no hubiera tenido toda la gente que me ayudó entre telones, la costurera, el que pinta el teatro, la gente que te prepara la casa donde vas a hacer teatro".

TRAYECTORIA

Inició en la actuación en 1956, con el Teatro de La Escalera, bajo la dirección de Roberto Hernández.

Fue cofundadora del Seminario de actores, en 1968, grupo con el que se montaron obras como El triciclo, La zorra y las uvas, entre otras.

Se integró al Tatuas en 1988.

Ha actuado en más de treinta obras como El zoológico de cristal, de Tennesse Williams; Días sin fin, de Eugene O’Neill; Los cuyos, Las juramentaciones, El oro de la revolución mexicana, de Óscar Liera, y El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.

Como cuentista publicó el libro Piel color de luna y su obra forma parte de la Antología de cuentistas sinaloenses, de Jesús Manuel Rodelo.