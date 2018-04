'El tigre ya despertó, no vamos a permitir ningún fraude', advierte Mireles en un VIDEO desde Michoacán - Periódico Noroeste

'El tigre ya despertó, no vamos a permitir ningún fraude', advierte Mireles en un VIDEO desde Michoacán

No vamos a permitir que los políticos engañen y roben a la gente”, dijo José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los grupos de autodefensa comunitaria

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Desde Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, médico y activista, aseguró que “el tigre ya despertó” y no permitirá un fraude electoral en México.

“Manuel Mireles está luchando todos los días para que la gente despierte. No vendan sus voluntades, ayuden a levantar conciencias desde sus trincheras”, señaló el ex líder de los grupos de autodefensa comunitaria.

“Necesitamos paz y seguridad ya, necesitamos un cambio real ya. Ya no vamos a permitir más fraudes electorales. No vamos a permitir que los políticos engañen y roben a la gente”, abundó en un video compartido en redes sociales.

Y destacó: “El tigre ya está suelto y cada día que pasa somos miles de mexicanos buscando el cambio social y político que México necesita”.

José Manuel agradeció a la gente que lo apoya, envió saludos y aseguró que “todos somos autodefensas”.

En marzo, Mireles dijo que los cárteles de la droga ya están presentes en la capital del país, dejando a su paso violencia y ejecuciones, tal como ocurrió en Michoacán, por lo que instó a los ciudadanos a despertar conciencia y autodefenderse.

“Que no se diga que no existe el crimen en la Ciudad de México, ya hay descabezados y llevan tres estudiantes asesinados en los campos universitarios. Abran los ojos, que no los engañen sus autoridades ni sus gobiernos.

“La Ciudad de México tiene aproximadamente 100 mil personas armadas para cuidar la seguridad de ustedes. En provincia tenemos tres o cuatro, y están coludidos con el crimen”, comparó.

Refirió que en la capital todos los días hay personas asesinadas, y que aun así es un fenómeno que apenas se está empezando a reconocer. “Nosotros tenemos más de 15 años aguantando eso. Sólo somos sobrevivientes, tuvimos que armarnos para sobrevivir”.