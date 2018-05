El VAR en México no se usará en esta liguilla: Brizio - Periódico Noroeste

FUTBOL

El VAR en México no se usará en esta liguilla: Brizio

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF dice que hace falta más trabajo para su implementación

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, confirmó que no se podrá incluir el Video Assistant Referee (VAR) en la Liguilla de la Liga MX que inicia hoy.

“El motivo de esta conferencia es hacer oficial y anunciarles que el VAR no iniciará ahora. La postura original era arrancar en la Liguilla y la realidad es que los requerimientos de la International Football Association Board (IFAB) y todo el trabajo que hay que hacer para cumplir a cabalidad, se han incrementado.

“Por lo cual será imposible poder arrancar, ya se notificó a los dueños de los equipos y estamos trabajando muy duro para llevarlo a efecto. Nos acompaña el alemán Dirk Schlemmer, jefe de Servicios de Futbol del IFAB y en junio estará David Elleray, director técnico del IFAB y ya nos irán indicando ellos los pasos a seguir, ahorita es imposible una fecha determinada, pero ya con su certificación, en estos meses estaremos en posibilidades de decir los partidos en dónde arrancaremos de forma oficial”.

Brizio Carter profundizó en la razón por la cual aún no se puede utilizar el VAR.

“Originalmente, hace seis meses que empezó a procurarse esta situación (que realmente arrancamos en febrero), los requerimientos eran mínimos, una serie de cuestiones que el propio IFAB se dio cuenta que no alcanza, ellos cuidan a las Ligas y nosotros a los equipos. El decir que si podemos arrancar, no es bueno.

“En Alemania lo hicieron un año con presencia en estadios, sin que fuera oficial, la capacitación de los árbitros, es una nueva forma de hacer futbol. Tenemos que salir fortalecidos y hacer mucho trabajo de comunicación con todos los implicados: árbitros, operadores, instructores, medios de comunicación. Todo ese trabajo lo veremos conjuntamente con el IFAB, para adecuarse a esta nueva realidad. La realidad es que en todo el mundo estamos en pañales”.

Reiteró que se hizo todo lo necesario para arrancar en la liguilla, pero el IFAB aumentó las peticiones iniciales.

“Quedamos muy por encima de lo que originalmente nos pedían, eran cinco partidos en vivo, nosotros tuvimos muchos partidos Sub 13, de Tercera División. Cada uno de los aspirantes hicieron entre 8 y 10 partidos en vivo. Hoy ya el IFAB se dio cuenta, que el ensayo, la experiencia, deben de tener más o menos entre los off lines y los vivos, alrededor de 70 partidos. Además el ojo educado del árbitro, no es lo mismo tenerlo que hacer en tres segundos, lo que debes comunicar y en cancha lo mismo, saber cuándo solicitar el VAR. La experiencia demuestra que nos falta cancha y eso sólo se logra ensayando y con mucha comunicación para que el VAR no se vuelva algo confabulado. Al IFAB le interesa la transparencia y eso lo haremos en un trabajo muy abierto para todos los implicados en el juego”.

(Con información de FMF)