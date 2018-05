El voto de los criminales también cuenta, dice Serapio Vargas - Noroeste

ELECCIONES 2018

El voto de los criminales también cuenta, dice Serapio Vargas

El líder estatal del PAIS dice que unen fuerzas para pedir sufragios para López Obrador

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El dirigente estatal del Partido Independiente de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, dijo que los votos de los criminales también cuentan, por lo que han pedido votos hasta de los “punteros”, como se conoce a los jóvenes que transitan por las calles y alertan a los criminales sobre presencia policial o de potenciales enemigos o víctimas.

Vargas Ramírez encabezó su conferencia de los jueves para hacer varios anuncios, entre ellos la unión de fuerzas del PAIS para pedir el voto por Andrés Manuel López Obrador; el tema de los grupos criminales en la elección produjo la frase del dirigente político.

“Es muy delicado que cualquier fuerza ajena a la política haga política, ahora, los votos de los criminales, como ustedes les llaman, también cuentan; y nosotros hemos pedido los votos de todos, hemos pedido incluso el voto de los ‘punteros’ que están haciendo... que ‘punterean’, porque tiene que comer, porque no hay trabajo, no hay empleo, no hay esperanza”, enderezó.

“Todos los ciudadanos que tengan derecho a votar, nosotros los invtamos a votar, porque todos tenemos derecho a cambiar; sin embargo, sería muy doloroso que fuerzas ajenas a la política o intereses ajenos bajen a la gente de las campañas”.