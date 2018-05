Emiliano y Cecilia Salinas sabían que NXIVM esclavizaba mujeres, dicen AUDIOS difundidos por Aristegui Noticias - Noroeste

Emiliano y Cecilia Salinas sabían que NXIVM esclavizaba mujeres, dicen AUDIOS difundidos por Aristegui Noticias

El portal tuvo acceso a cinco audios en los que el hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari cuenta cómo se enteró del grupo conocido como #DominanteSobreSumiso en NXIVM, grupo fundado por Keith Raniere

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Emiliano y Cecilia Salinas Occelli sabían desde hace tres años de la existencia de un grupo secreto de mujeres en NXIVM en el que se les pedía entregarán confesiones comprometedoras y material íntimo para asegurar su silencio, informó Aristegui Noticias.

El portal tuvo acceso a cinco audios en los que el hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari cuenta cómo se enteró del grupo conocido como #DominanteSobreSumiso en NXIVM, grupo fundado por Keith Raniere que enfrenta un proceso legal por tráfico sexual de mujeres, conspiración para el tráfico de mujeres y conspiración para el trabajo forzado de personas.

“En las grabaciones en ningún momento se involucra a Emiliano Salinas en los hechos… sin embargo, sí ponen en evidencia las contradicciones en que ha incurrido el hijo del ex presidente Carlos Salinas”, señala el periodista Juan Omar Fierro en la página de Aristegui Noticias.

En los audios, que al parecer fueron entregados al FBI por los abogados de quienes acusan a Raniere, se escucha una conversación entre Salinas Occelli y Antonio Zarattini, identificado como un empresario que renunció a la organización tras conocer los abusos, quien le pregunta a Emiliano cobre la existencia del grupo secreto de mujeres.

“No hay forma de que sostenga mi palabra, no puedo creer que con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido y con lo que me importa esto, va mi vida de por medio y no logro sostener mi palabra…”, dice Emiliano Occelli en referencia a lo que una mujer dentro de NXIVM le contó.

Emiliano Salinas refiere además que su hermana Cecilia sabía de las practicas del grupo y de la entrega de fotografías y videograbaciones sexuales, a lo que llamaban “colaterales” para mantener el secreto del grupo.

El mexicano señala que sus practicas “no son las más afortunadas”, y dice que Raniere “sería incapaz” de tener el material comprometedor de las mujeres “en su computadora”.

NXIVM, que era señalado como un grupo excéntrico y peligroso, se fundó en 1998 por Keith Raniere en el condado de Albany, Nueva York, y ofrecía Programas de Éxito Ejecutivo con una técnica llamada “investigación racional”.

Los hermanos Salinas eran licenciatarios del grupo en México; Emiliano de los cursos de ESP y Cecilia del programa Jness dirigido específicamente a mujeres y de una escuela creada por Raniere bajo el nombre “Raimbow Cultural Garden” en la que se educa a los niños de pre-escolar en siete idiomas.

En el comunicado de la empresa de Emiliano Salinas del 2 de abril pasado se negaba tener conocimiento de lo que ocurría con el grupo de mujeres en NXIVM, situación que se contradice con los grabaciones mostradas por Aristegui Noticias.