Emociones y vida, compartirá Óscar García - Periódico Noroeste

CONGRESO DE VALORES

Emociones y vida, compartirá Óscar García

El coach ontológico será el encargado de la cuarta conferencia del Congreso de Valores #Emociónate

Dantiela Mendoza

A cuatro años de haber iniciado con la columna La fórmula de la felicidad, que se publica cada miércoles en Periódico Noroeste, y de alimentar a diario la fanpage Oscar Garcia Coach con prácticos ejercicios ontológicos, el maestro Óscar García Osuna ha sido invitado al Congreso de Valores 2018 con la conferencia “Cómo sí, emoción es... vida”.

El Congreso de Valores 2018 “#Emociónate Cómo sí y cómo no” es organizado por la Universidad Tecmilenio y Periódico Noroeste y será hoy 24 y mañana 25 de abril, en el Mazatlán International Center, de 16:00 a 19:00 horas, los boletos están disponibles gratis en oficinas de dichas instituciones.

Y es que tanto la colaboración con el medio como la interacción que se da en redes sociales son actividades a través de las cuales el director de Universidad Tecmilenio Campus La Marina, en Mazatlán, ha logrado promover cambios significativos de infinidad de personas por las herramientas ontológicas que ofrece, mismas que serán parte de su participación en la décimo novena edición del evento, prevista para mañana miércoles 25 de abril a las 17:30 horas.

“Es una participación muy importante para mí, porque no imaginas cuántas personas me llaman, me comentan o me buscan para dar seguimiento a lo que se publica cada semana en la columna o cada día en la fanpage, aquí nos vamos a ver y vamos a emocionarnos, pero lo más importante es que aprenderemos a crecer a través de nuestras emociones, sean positivas o negativas”, asegura.

Como colaborador del Congreso de Valores desde su primera edición, García Osuna expone que su participación este año como conferencista es en el ánimo de compartir lo que está aprendiendo en sus estudios de Psicología Positiva Aplicada, pero sobre todo tener la oportunidad de ayudar a todas aquellas personas con el interés de mejorar su situación emocional.

“El primer día (del Congreso de Valores) se van a tocar las emociones en casa y luego las emociones en el trabajo; en el segundo iniciamos con las emociones en la escuela y a mí me toca la recapitulación de lo que es la emoción y cómo se aplica en la vida, vamos a navegar por un mar diferente”, adelanta un poco.

La conferencia “Cómo sí, emoción es... vida” está pensada para todo público: para los padres porque crían con emociones, maestros porque educar es despertar emociones, para los jóvenes porque tienen un gran reto; pero en especial para todas esas personas que creen que mañana puede ser mejor .

“Hay un cómo sí y un cómo no de las emociones, cuando veamos el pastel emocional ahí lo van a ver; vamos a aprender a emocionarnos desde el cómo sí y el cómo no, con un conocimiento más profundo, porque ahora estoy estudiando psicología positiva aplicada, pero sobre un fundamento científico”, añade el experto en bienestar óptimo del ser humano.

Pese a que en su trayectoria como conferencista hay más de 300 participaciones, García Osuna reconoce que el reto de esta conferencia es cómo simplificar el manejo de las emociones y hacer que cada persona del auditorio se lleve y realice la tarea de hacer sólo dos acciones para ser mejor.

“Tenemos (la columna) La Fórmula de la felicidad en Noroeste y la fanpage Oscar Gacia Coach, que son plataformas que nacen con el Congreso de Valores (en 2015), con la conferencia ‘No somos, nos comportamos’, y a través de ellas llegamos cada día a muchísimas personas que buscan su bienestar”, añade.

¿Quién es Óscar

García?

Coach Ontológico especializado en el estudio del bienestar óptimo del ser humano, es desde hace cuatro años un activo colaborador de Periódicos Noroeste con la columna La fórmula de la Felicidad, un espacio donde García Osuna está certificado en neurolingüística y es Coach Ontológico. Es director del Campus Mazatlán de Universidad Tecmilenio y en su fanpage: Oscar Garcia Coach cada día se ofrecen herramientas para el bienestar emocional de las personas.

CONGRESO DE VALORES 2018 #EMOCIÓNATE

PROGRAMA

Hoy Martes

24 de abril

#Emociones en casa

Conferencia: “Entendiendo las

emociones que nos atoran”

Expositora: María de los Ángeles Campoy Ramos.

Horario: 16:00 horas.

#Emociones

en el trabajo

Conferencia: “Emoción: Es ¿Generacional?”

Expositor: Pedro Roldán.

Horario: 17:30 horas.

mañana Miércoles

25 de abril

#Emociones

en la escuela

Conferencia: “Emociones en el aula”

Expositor: Omar Lizárraga.

Horario: 16:00 horas.

#Emociones en la vida

Conferencia: “Cómo sí, emoción es... vida”

Expositor: Óscar García.

Horario: 17:30 horas.