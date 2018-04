Empate que sirve de poco para Pumas y Necaxa en sus aspiraciones de Liguilla - Periódico Noroeste

FUTBOL

Empate que sirve de poco para Pumas y Necaxa en sus aspiraciones de Liguilla

Los universitarios vuelven a dejar escapar la ventaja ante los Rayos, aunque en esta ocasión no hubo derrota



Ni siquiera en domingo de resurrección, Pumas pudo revivir en el Clausura 2018, porque de nueva cuenta teniendo todo a su favor para romper la racha de juegos sin ganar en la liga, se quedaron con las ganas, al empatar 1-1 ante Necaxa, con lo que sigue fuera de zona de clasificación, confirmando que es incapaz de cerrar los encuentros a su favor, muy lejos de ser un equipo contundente y sólido de cara a la parte final del torneo.

El trámite del partido, fue una calca de lo que pasó en los cuartos de final de la Copa MX en donde Necaxa eliminó a Pumas, porque si bien los felinos se pusieron arriba muy temprano en el marcador, con gol de Jesús Gallardo apenas a los seis minutos, los de Aguascalientes nivelaron el juego, lograron el empate y esta vez no quisieron llevarse el triunfo porque la precisión no estuvo de su lado.

Con la ventaja momentánea, otra vez estaba puesta la mesa para que Pumas se llevara la victoria, y sobre todo, frente a un Rayo que simplemente no prendía. Pero los visitantes poco a poco fueron tomando energía, gracias a que una vez más Universidad adoleció del mal crónico que ha tenido desde que David Patiño tomó al equipo: le cedió el balón al rival, dejó de tener conexión en el ataque y permitió que su rival se adueñara de las acciones.

Tanto fue así que apenas a los tres minutos de iniciado el complemento, en una descolgada necaxista, a Luis Quintana no le quedó de otra más que meter la barrida en los linderos del área. El árbitro Jorge Antonio Pérez no dudó y le sacó la roja, dejando a Pumas en desventaja numérica, de lo cual no se pudo levantar.

Ya con un hombre de más, Nacho Ambriz adelantó sus líneas, refrescó el ataque y metió a Martín Barragán, quien le dio resultado al 58’, al lograr el empate con un remate de cabeza dentro del área. En tanto, David Patiño quiso reaccionar sacando al Cubo Torres, quien no jugaba de titular en Liga MX desde hace cinco años, para darle lugar a Matías Alustiza, que para nada funcionó.

Así, Pumas llegó a siete juegos consecutivos sin ganar en Liga, aunque suma 17 puntos y aunque sigue fuera de zona de clasificación, se mantiene en la pelea por los últimos lugares de liguilla, mientras que Necaxa llegó a 16 unidades y sigue un lugar abajo del conjunto universitario.