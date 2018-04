En escuelas, la mayoría de lugares para instalar casillas: INE - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

En escuelas, la mayoría de lugares para instalar casillas: INE

José Abraham Sanz

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral confirmó que los consejos distritales de Sinaloa ya aprobaron las casillas especiales y extraordinarias, mientras que las básicas y contiguas serán aprobadas hasta el próximo 27 de abril.

El vocal ejecutivo Jorge Luis Dueñas Miranda explicó que la propuesta de 3 mil 859 casillas se ubicarán, más del 50 por ciento, en escuelas.

"Las casillas se ubican en lugares tradicionales, por ejemplo a las que van nuestros hijos", expresó.

En total, las casillas ubicadas en escuelas, de cualquier nivel educativo, son 2 mil 021, que representan el 52.37 por ciento del total.

El otro grueso de la ubicación de casillas son domicilios particulares, con mil 237 totales, que son 32.05 por ciento.

El resto son 551 casillas en lugares públicos y 50 en oficinas públicas.

Los requisitos para localización de las casillas son que sean de fácil y libre acceso; que se puedan instalar canceles o elementos para garantizar el voto secreto; no ser casas habitadas; no ser inmuebles habitados o propiedades de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados, no ser establecimientos destinados a cultos y no ser lugares ocupados como cantinas, centros de vicio o similares.