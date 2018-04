En Escuinapa, capacitan a funcionarios sobre lo que sí o no pueden hacer - Periódico Noroeste

Conferencia

En Escuinapa, capacitan a funcionarios sobre lo que sí o no pueden hacer

Sandra Luz Grave Prado, Presidenta Consejera del Consejo Municipal Electoral da plática a servidores públicos

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Con el fin de evitar la difusión y actos de campaña electoral anticipada, el Consejo Municipal Electoral de Escuinapa impartió una conferencia a funcionarios y servidores públicos, a la que asistió la Alcaldesa Aída Fernanda Oceguera Burques.

Sandra Luz Grave Prado, Presidenta Consejera del Consejo Municipal Electoral de Escuinapa, ofreció la ponencia en la Biblioteca Digital “Güilo Mentiras” cuyo objetivo es capacitar a los funcionarios y servidores lo que “sí” y “no” se debe de hacer en campañas políticas.

“El objetivo es atender la solicitud que nos hizo la Presidenta Municipal para venir a capacitar a sus funcionarios públicos sobre sí de lo que se debe de hacer o no en las campañas políticas”, dijo.

Explicó que es a través del artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que se marca lo estipulado en cómo los municipios y estados pueden o no participar en la difusión y comunicación, a fin de no caer en un delito electoral.

“Les di a conocer lo que nos menciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las prohibiciones que son infracciones de nuestra ley de institución de procedimientos electorales, les hablé de delitos electorales en materia de municipio y estatal”, expresó.

Dijo que durante los días de descanso y días inhábiles los funcionarios pueden participar en las campañas electorales apoyando a su candidato.

Añadió que lo que “no” pueden hacer es realizar la difusión personalizada de obras de parte de los servidores públicos como directores y Comunicación Social.

Dijo que Comunicación Social y Obras y Servicios Públicos pueden seguir trabajando normal, sin caer en proselitismo o incurran en la violación de la veda electoral.

“No están prohibido los boletines de comunicación lo que se esté haciendo, ni tampoco el servicio público de los ayuntamientos, los trabajos continúan brindándosele”, dijo.

Otra de las excepciones que se pueden difundir son servicios educativos o de salud, además de cuerpos de auxilio.

“El mensaje es que quede claro de cuál va a ser su participación y que de ninguna manera se les coarta el derecho de simpatizar o no con algún candidato, pero deben de saber en qué momento, por eso se les explicó”, finalizó.

‘Candidatos sí pueden responder a preguntas’

Ante la justificación de evadir preguntas el candidato de la coalición PRI-PANAL, Hugo Enrique Moreno Guzmán, sobre la omisión del laudo al ex líder sindical, de que es “veda electoral”, Sandra Luz Grave Prado, Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Escuinapa, dijo que “sí pueden contestar” los candidatos cuando los medios de comunicación cuestionan.

Mencionó que algunos de estos optan por no decir nada, pues la línea es delgada de lo que puedan responder si les perjudica o no.

“La línea en lo que se puede hacer o no, es muy delgada, por eso muchos aspirantes, servidores públicos o ex servidores públicos lo que hacen hacer es mejor no decir nada”, dijo.