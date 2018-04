En Escuinapa, renuncia funcionario para apoyar campaña - Periódico Noroeste

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

En Escuinapa, renuncia funcionario para apoyar campaña

Es el primer funcionario de primer nivel que decide renunciar después de las indicaciones de la Presidenta Municipal

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Ante el exhorto de la Alcaldesa Fernanda Oceguera Burques para que los funcionarios renuncien si participarán en campaña, el Director de Servicios Médicos Municipales ya presentó su dimisión al cargo, informo el Oficial Mayor Miguel Ángel Angulo Espinoza.

“La Presidenta Municipal dio algunas indicaciones a los funcionarios de que no podrán participar en las campañas y el Director de Servicios Médicos Municipales presentó su renuncia, de manera honesta nos comentó que apoyará la campaña”, dijo el funcionario.

Explicó que el martes presentó su renuncia Gerardo Millán Lizárraga quien estaba en Seguridad Pública y es hasta el momento el primer funcionario de primer nivel que decide renunciar después de las indicaciones de la Presidenta Municipal.

El Oficial Mayor indicó que hasta el momento ningún otro Director ha manifestado su interés en renunciar y al irse este funcionario no se habló tampoco de una liquidación por los servicios al municipio.

Manifestó que también se informó a los funcionarios públicos y jefes de área sobre el uso de los vehículos, de que estos deberán permanecer en los lugares públicos asignados, frente a Palacio Municipal o guardados.

Ya que estos no pueden sacarse a otros lugares o que sean denunciados por hacer uso de estos en procedimientos electorales, pues se mantendrán respetuosos de lo que es la jornada para elegir a las autoridades.

Se negocia con ex funcionarios: Angulo

La Comuna mantiene las negociaciones con ex funcionarios despedidos, informó el Oficial Mayor Miguel Ángel Angulo Espinoza, estos para llegar a acuerdos sobre una liquidación, indicó.

“El abogado José Alfonso Jaramillo mantiene una negociación con los ex funcionarios, son tres”, dijo.

Se trata del ex Coordinador de Protección Civil Marco Antonio Muratalla Ochoa, la ex Tesorera Rosalva Barrón Crespo y el ex Director de Desarrollo Económico, Ignacio Quevedo Ochoa.

Aun no se determina un monto de liquidación por haber sido despedidos, manifestó, es lo que se encuentra negociando el abogado laboral externo que fue contratado en esta administración.