En México hay 35 mil personas muertas sin identificar en fosas comunes, panteones y Semefos: Segob - Periódico Noroeste

En México hay 35 mil personas muertas sin identificar en fosas comunes, panteones y Semefos: Segob

Avante Juárez afirmó que ante dicha cifra es importante contar con fichas digitales de todos los cuerpos encontrados y no identificados

noroeste.com

Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juárez, aseguró este viernes que en todo el país existen 35 mil fallecidos no identificados, cuyos cuerpos se encuentran en fosas comunes, panteones ministeriales y servicios médicos forenses.

Avante Juárez afirmó que ante dicha cifra es importante contar con fichas digitales de todos los cuerpos encontrados y no identificados, por lo que el funcionario de la Segob adelantó que unos 60 días iniciará un proceso de búsqueda de personas desaparecidas, a través de los registros existentes de cadáveres sin identificar.

"No puede seguir sucediendo que estemos saturando los Semefos y los panteones ministeriales con cuerpos no identificados y no seamos aún capaces de vincularlos con la identidad de las personas que estamos buscando", admitió Avante Juárez.

El subsecretario de la Segob subrayó que esta será una de las primeras acciones de la Ley General de Desaparición Forzada, porque según el funcionario federal, el número de denuncias presentadas por desaparición asciende a unas 30 mil en todo el país.

El funcionario federal se reunió este día con familiares y colectivos de víctimas del estado de Morelos para revisar los pendientes que tienen en la estrategia de búsqueda de las 540 personas desaparecidas en la entidad.

Avante Juárez reconoció que en Morelos, la apertura de las fosas de Tetelcingo se realizó con la voluntad política de las autoridades para trabajar en las identificaciones de los fallecidos. "Comparativamente con otros estados del país, como Querétaro, en donde nos ha costado mucho sensibilizar a la gente sobre el tema", indicó.