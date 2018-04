En redes sociales, rinden emotivo tributo a estudiantes asesinados en Jalisco - Periódico Noroeste

El asesinato de tres jóvenes estudiantes de cine en Jalisco, después de semanas de ser reportados como desaparecidos, ha generado indignación en diferentes sectores de la sociedad.

La forma de expresarlo ha sido en las redes sociales, donde los usuarios han rendido un emotivo tributo a los estudiantes.

El reporte de la Fiscalía de Jalisco, de este lunes, señala que los estudiantes fueron confundidos, privados de su libertad y luego asesinados y disueltos en ácido. Dos de los supuestos asesinos fueron detenidos.

Personajes públicos, como Diego Luna, Guillermo del Toro o Gael García, expresaron su repudio a los hechos de violencia en el País.

También, instituciones culturales y de cine, incluso las del Gobierno, expresaron sus condolencias y lamentaron el crimen.

Y en redes sociales, convocan a marcha y rinden un tributo a estos tres estudiantes que la violencia del País les arrebató la vida.

¿Orgullosamente mexicano? No, no lo creo y no, no lo siento.

Vivo en un país en dónde desaparecen al que va por la mientras hace SU TAREA, en donde matan al inocente, en dónde la tortura es el pan de cada día. No, no estoy orgulloso estoy enojado.#NoSomosTresSomosTodxs pic.twitter.com/tIbVfBGFLv