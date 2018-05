Enamoran al compás de boleros - Noroeste

TEMPORADA SAS-ISIC

Enamoran al compás de boleros

El bolerista y músico Rodrigo de la Cadena y compañía regala una noche romántica celebrando los 100 años del Bolero en México

Leopoldo Medina

El romanticismo invadió el ambiente del Jardín Botánico de Culiacán con el espectáculo 100 años de Bolero, en la voz y presencia del bolerista, músico e investigador mexicano Rodrigo de la Cadena y compañía, regalando un espectáculo único con un recorrido histórico del bolero.

“Qué honor es para mí encontrarme en la tierra que tiene guardada todas las historias de los sentimientos de muchos años a través de la música desde mi amigo José Ángel Espinoza 'Ferrusquilla', Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”, y tantas figuras de la cultura de México”, dijo.

“Sinaloa es la tierra de mi familia, y me siento muy orgulloso, honrado de estar en Culiacán, una ciudad que cada vez sorprende con su belleza y con el gusto de sus audiencias”.

Como una breve introducción a lo que se ofrecería en el concierto, el bolerista compartió que el programa de la noche sería un estreno mundial, que había hecho una exhaustiva investigación de los autores, compositores, sus obras y registro del año de las mismas, descubriendo que el primer bolero del mundo que se escribió fue Tristezas, compuesto por Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, la tierra de la vieja trova.

Fue precisamente con ese tema que el cantante acompañado de Doris, actriz y cantante veracruzana, dio inicio al concierto para continuar con un popurrí musical de melodías de los años 1885 a 1948, entre ellas, Pensamiento, Madrigal, Quiéreme mucho, Falsaría, Para Olvidarte, Nunca, Imposible, Santa, aventura, entre otras.

“Hoy es día de alegría, estamos celebrando 100 años del Bolero en México, 100 años ininterrumpidos de una producción que no ha cesado en darnos sorpresas, alegrías, sentimientos y de enamorar a América Latina entera con canciones que nos hacen enamorarnos”, resaltó el cantante.

El espectáculo 100 años de bolero tuvo dos funciones y fue el segundo evento que se presenta como parte de la Temporada Primavera 2018 de la SAS-ISIC.

Un homenaje a los grandes

Ante un público que llenó el recinto y no paró de cantar los temas, sobre el escenario Rodrigo de la Cadena y Doris, también conocida como la “Reina del bolero”, deleitaron al respetable brindando con sus voces un homenaje a grandes exponentes del género como Agustín Lara, el Trío Matamoros, María Grever, La Sonora Matancera, Trío Los Panchos, Gonzalo Curiel, José Feliciano, Álvaro Carrillo, entre muchos otros.

Además del catálogo de oro de grandes autores y compositores, los intérpretes también interpretaron temas de Toña la negra, Amparo Montes, Fernando Fernández, Armando Manzanero, Pedro Vargas y Los Tres Ases, José José, melodías como Frenesí, Perfidia, Solamente una vez, El día que me quieras, Cuando vuelva a tu lado, En mi viejo San Juan, Vereda tropical, Amorcito Corazón, y muchas más formaron parte del repertorio que simplemente conquistó al público de principio a fin.

En este tributo al bolero, el público también disfrutó de las voces de los cantantes Leoncio Luna, José Manuel Caro y Rubén Placencia, quienes haciendo gala de sus educadas voces interpretaron varios temas del popurrí de las más de 50 canciones que se escucharon esa noche.

Divido en dos bloques, la segunda parte del concierto contó con la presencia del Trío Azteca Culiacán, quienes al ritmo de sus guitarras y maracas cantaron para el público los temas Flor de Azálea, Sin ti, Sin un amor, Amorcito corazón, complaciendo incluso al respetable con algunas peticiones que entre las filas algunas personas pedían.

Otra melodías que se interpretaron fueron Somos novios, llorando por dentro, A puro dolor, Loco, Si he sabido amor, Por mujeres como tú, Por debajo de la mesa, Dime, Nada personal, Vuélveme a querer, Urge, Cómo han pasado los años, No me queda más, Con los años que me quedan, Agua nueva y 40 y 20.