'Enciende' Creedence la nostalgia de miles en Mazatlán - Periódico Noroeste

Tianguis Turístico

'Enciende' Creedence la nostalgia de miles en Mazatlán

Puntual y sin el rollo de funcionarios en el escenario, los mazatlecos que se reunieron por miles frente a los Monos Bichis solo escucharon una breve presentación

Ariel Noriega

Pensado para agradecer a los mazatlecos el esfuerzo que ha significado la remodelación por el Tianguis Turístico, el concierto de Creedence pagó cualquier molestia.

Puntual y sin el rollo de funcionarios en el escenario, los mazatlecos que se reunieron por miles frente a los Monos Bichis solo escucharon una breve presentación: Creedence Clearwater Revival y comenzó la magia.

Con la voz de Dan Mc Guinnes, la banda de rock de los años 70 interpretó sus mejores éxitos a un público que aprovechó una noche fresca para escuchar y bailar canciones con medio siglo rodando por los caminos de la nostalgia.

La banda abrió con “Born on the bayou” y una marea de camisetas negras levantó sus celulares para grabar un concierto que pudo haberse presentado en cualquier parte del mundo, pero anoche fue solo para los mazatlecos.

Soplaba el viento desde la bahía, cuando Stu Cook, uno de los dos miembros originales de la banda, tomó el micrófono para saludar a la audiencia que lo recibió extasiada.

En el público había de todo: chavos banda, empresarios, bikers, muchos niños con sus padres y las abuelitas que llegaron con todo y silla para recordar otros tiempos.

Tomasa Tirado Lizárraga se llevó sus 74 años al concierto y recordó las canciones que conoció con sus hijos.

Uno de los aciertos del concierto fue la instalación de enormes pantallas y bocinas frente al Mercado Juan Carrasco, lo que permitió que cientos de personas pudieran disfrutar el evento sin sufrir la aglomeración de las primeras filas.

Cuando sonó “Have you ever seen the rain”, el público ya bailaba sin parar y “Midnigth special” provocó la locura.

Tres drones sobrevolaban el espectáculo mientras los miembros de la banda ensayaban su español con una multitud que siguió creciendo mientras avanzaba la noche y que terminó sin incidentes.

Al final, los mazatlecos se fueron agradeciendo un espectáculo de primer nivel, una noche sin calor y un concierto gratis.