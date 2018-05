Enfócate en la funcionalidad de tu cuerpo - Noroeste

TU SALUD

Enfócate en la funcionalidad de tu cuerpo

Mejora tu calidad de vida a través del ejercicio funcional

Blanca Rosa Hernández

16/05/2018 | 12:00 AM

En la vida real el terapeuta que trabaja con un empleado de oficina que sufre de tendinitis, lumbago, síndrome del túnel carpiano, dolores de cuello y extremidades, le enseña a su paciente a fortalecer los grupos musculares para poder corregir sus lesiones, mantener una postura correcta y al mismo tiempo, reducir el daño por estrés durante las horas de trabajo. Eso es entrenamiento funcional.

Pero no necesariamente quien tiene una lesión es candidato a trabajar bajo este concepto; entrenamiento funcional se adapta a cualquier tipo de persona de cualquier edad.

Luis Márquez Cañedo, CEO en el Centro de Entrenamiento Funcional Ludus Magnus, aseguró que una persona mayor puede ser tan funcional en sus capacidades como lo es un niño.

Luis Márquez Cañedo

"Los beneficios principales de este tipo de acondicionamiento es que vienen a fortalecer habilidades del cuerpo como la resistencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación, velocidad, fuerza y otras capacidades con las que nacemos", explicó.

"Todo el ejercicio funcional está enfocado y diseñado específicamente hacia un objetivo concreto. Así se trate de un plan que te ayude a levantar las bolsas del súper sin que duela la cintura, o bien, cargar 100 kilos de peso en la espalda, según sea tu propósito".

Aclaró que es muy importante recordar que el ser humano necesita moverse y desplazarse para interactuar con otros seres humanos y reaccionar con el medio ambiente, por lo tanto es recomendable darle mantenimiento a través de un programa de ejercicios que prevenga y/o rehabilite cualquier lesión.

Coordinación, equilibrio, explosividad son algunas habilidades que se fortalecen con este tipo de acondicionamiento.

¿Cómo trabaja el concepto de funcionalidad?

"El entrenamiento funcional engloba todas las teorías que te puedas imaginar, hay algo de halterofilia (levantamiento de peso) movimientos gimnásticos (control del cuerpo) y más; realmente se orienta a ser más apto a la vida cotidiana. El objetivo es estar preparado para responder físicamente a cualquier situación del día a día", aclara el especialista en acondicionamiento físico.

"Se trata de entrenar con lo que tienes a la mano indicado a la función que vas a desarrollar. Es funcional 'en pro de...', pero a raíz de la creciente obesidad o el creciente sedentarismo se ha visto más la necesidad de implementarlo. Esta metodología trabaja en cortos periodos de tiempo y con gran beneficio debido a que cuerpo humano está diseñado para trabajar en cadenas cinéticas, por grupos músculares, no en aislamiento".

¿Para qué sirve?

En los años 80 tuvo auge el fisicoconstructivismo, que utilizaba un aparato para una función específica: espalda, o el pecho, etc; en el entrenamiento muscular trabajas grupos musculares, todo el tren superior, todo el inferior, o movimientos donde puedes saltar, correr, agacharte, etc.

"Si bien es cierto que todos necesitamos fuerza para levantar algo pesado, para ponerte de pie, hincarte, hay gente que sólo busca tener fuerza para alcanzar su objetivo que puede ser desde agacharse a recoger un objeto, o bien, hay gente como un deportista que trabaja para tener la condición de levantar 100 kilos o más", dijo.

"Ahora, que hay más obesidad y sedentarismo el entrenamiento funcional sirve para 'rehabilitación', es decir, yo lo aplico para que una persona vuelvan a ser 'hábil' en su vida diaria. Actualmente los instructores pasamos más tiempo haciendo rehabilitación, que entrenando a deportistas de alto rendimiento".

Diseño del programa funcional

Se hace un análisis de la persona, cuál es su estilo de vida, qué lesiones tiene o cuáles podría tener. El primer día que llega una persona a un gimnasio debe ser en realidad un análisis físico.

"Realmente debe ser un check-up con el profesional de salud, determinar tu capacidad física general; si tienes enfermedades crónicas, si tienes hijos, si eres posparto, lesiones en la columna. Todo eso se debe registrar antes de recetar una rutina de ejercicio; si no llevas un registro no puedes medir la evolución y el paciente se puede sentir perdido, uno más entre un grupo de gente".

La siguiente etapa es la creación de la rutina, se le propone una meta independientemente de la que el cliente traiga; normalmente las metas se establecen por semanas, cuatro, seis o 12.

"Al cumplirse la meta, se hace una evaluación que pueden ser desde análisis clínicos, medición de elasticidad y flexibilidad, de porcentaje de grasa, circunferencias en el cuerpo, antropometría y otras".

Funcionalidad sin límites

El trainer aseguró que el avance a la hora de mejorar tu cuerpo es imparable.

"Cuando te sientes incapaz, inseguro o llegas con un 'freno mental' al gimnasio es porque seguramente traes limitada una capacidad. Hacer ejercicio con una rutina adecuada te permite comenzar a ser más capaz y por lo tanto, comienzas a generar mayor voluntad", afirmó.

"He tenido gente lesionada que su meta ha sido volver a caminar y, no sólo lo logra, sino que también bajan 25 kilos. Otros que su meta es bajar 5 kilos y en realidad han bajado 15".

Dijo que como seres humanos estamos reacios a disciplinarnos y a cumplir metas.

"Si a eso le sumas que hemos fallado en dos, tres, cinco y hasta más ocasiones una meta, se crea una falta de confianza con nosotros mismos para pactar y establecer un vínculo con la disciplina de ponerte un reto y cumplir; le tenemos miedo a la decepción de uno mismo", advirtió.

"La recomendación que siempre les hago es que debemos ponernos una meta real y una que creamos inalcanzable. Aplicando las bases del ejercicio funcional te aseguro que cualquier reto es alcanzable; si lo tienes en la cabeza y te enfocas en lo que deseas, seguro lo puedes hacer".

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Esta metodología nace del hecho de que el ser humano necesita moverse y desplazarse para interactuar con otros seres humanos y con el medio ambiente. El cuerpo humano se mueve gracias a patrones de movimiento y no a sus músculos o sus articulaciones. Es decir, el sistema del ser humano entiende que debe dar un paso o empujar algo para quitarlo del camino, o que debe saltar para pasar un obstáculo… y no entiende, o más bien dicho, no funciona por medio de flexiones de codo, extensiones de hombro o abducciones de hombro.

BENEFICIOS

Desarrolla habilidades o fortalece las siguientes capacidades del cuerpo humano:

- Fuerza

- Velocidad

- Potencia

- Agilidad

- Estabilidad

- Reacción

- Reflejos

- Equilibrio

- Coordinación

- Resistencia

- Flexibilidad

¿QUÉ MEJORA?

-Tono muscular

- La postura

- Pérdida de grasa

- Prevención de lesiones

- Rehabilitación de lesiones

- Mantiene el centro de gravedad

- Acelera el metabolismo

- Eficacia neuromuscular