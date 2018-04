Es Campestrini un 'fortín' en el arco de Dorados de Sinaloa - Periódico Noroeste

FUTBOL

Es Campestrini un 'fortín' en el arco de Dorados de Sinaloa

El guardamenta argentino fue de los menos goleados en el Clausura 2018 del Ascenso MX

Ernesto Gutiérrez

Dorados de Sinaloa fue el tercer equipo menos goleado en el torneo Clausura 2018 y en gran parte se lo debe al arquero Cristian Daniel Campestrini, quien fue una de las figuras en la vuelta de los cuartos de final del Ascenso MX para que se impusieran 2-1 al Celaya.

Pese haberse convertido en la figura de Dorados en la ida de los cuartos de final para obligar al Celaya a hacer la hombrada en el Estadio Banorte, Campestrini prefiere compartir los reflectores.

“Muy contentos por el esfuerzo que hicieron mis compañeros de jugar con un hombre menos durante todo el partido frente a un gran rival que manejó bien la pelota. El segundo tiempo nos metió en el arco pero contento por el resultado y por el esfuerzo de mis compañeros”, expresó al finalizar la práctica matutina del martes.

El trabajo realizado el pasado sábado llevó al guardameta argentino a integral el cuadro ideal del Ascenso Mx, algo a lo que le restó importancia.

“Lo principal es que el equipo siempre esté funcionando de la mejor manera y gane. A mí particularmente los logros personales no me llenan sino los grupales, así que muy contento por el triunfo y a trabajar esta semana para llegar de la mejor manera el sábado”, comentó.

Celaya necesita superar por la mínima diferencia y anotar más de tres goles de visitante o bien, ganar por diferencia de dos o más goles si quiere eliminar a Dorados, algo que nunca ha sucedido en la historia de estos dos equipos aunque Cristian Campestrini aseguró que no caen en excesos de confianzas y se enfocan a los próximos 90 minutos.

“Primero está el próximo partido, para nosotros es lo más difícil y lo más principal que tenemos de cara a lo que pretendemos, que es nuestro sueño, de llegar a ascender”.

“No podemos saltar etapas y ahora tenemos un partido muy complicado el fin de semana ante un rival que juega bien al futbol y que va a estar de la misma manera que nosotros, concentrados, no regalando nada porque un gol puede definir cualquier cosa así que ninguno de los dos va a tratar de equivocarse”.

Las estadísticas y la calidad de la plantilla colocan a Dorados como uno de los equipos favoritos al título sin embargo el arquero argentino aseguró que en la escuadra sinaloenses no se fijan en eso y sería un error considerarse favoritos.

“La verdad este plantel no se trata de equivocar en esos detalles, nosotros somos un plantel con grandes jugadores pero que no nos sobra nada, entonces, no nos podemos dar ese lujo de relajarnos ni de aparentar más de lo que tenemos”.

Por último, Campestrini aseguró que tienen que saltar este sábado al terreno de juego bien concentrados y hacer trabajos de sacrificio cunado se requiera si es que quieren avanzar a las semifinales.

“Tenemos que estar concentraditos, jugar un partido inteligente, cuando se pueda jugar, jugar pero cuando se tiene que poner el overol y pintarse la cara tenemos que batallar, no nos queda de otra y ojala que podamos sacarlo adelante”, finalizó.