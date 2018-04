Es Steven Spielberg el director más taquillero - Periódico Noroeste

Es Steven Spielberg el director más taquillero

Al superar los 10 mil millones en taquilla, el cineasta hace honor a su sobrenombre de 'El Rey Midas'

Noroeste / Redacción

Steven Spielberg sigue aumentado su ya de por sí consolidada reputación. El Rey Midas de Hollywood ha hecho honor a su sobrenombre y ha superado otro récord esta semana, convirtiéndose en el primer director en recaudar más de 10 mil millones en la taquilla mundial a lo largo de toda su carrera.

Y es con los ingresos de su reciente trabajo, Ready player one, que el director ha alcanzado esta cifra. Precisamente esta cinta de acción lleva acumulados alrededor de 500 millones de dólares en la taquilla mundial.

El realizador ha conseguido este récord gracias, especialmente, a sus títulos más comerciales, como las películas de Indiana Jones, las dos primeras partes de Jurassic Park o su clásicos Jaws y E.T.: The Extra-Terrestrial.

Jurassic Park se mantiene como el mayor éxito en la carrera de Spielberg, con 983.8 millones de dólares (sin ajustar por la inflación), por delante de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, con 786.6 millones, y E.T.: The Extra-Terrestrial, con 717 millones.

Según los datos de la web especializada Box Office Mojo, el siguiente director de cine más exitoso de la historia es Peter Jackson, con 6.502 millones de dólares, la mayoría provenientes de las trilogías The Lord of the Rings y The Hobbit.

Tras ellos aparecen Michael Bay (6.451 millones de dólares), James Cameron (6.139 millones de dólares) y David Yates, de la saga Harry Potter, con 5.347 millones de dólares.

Entra al mundo de DC Comics con 'Blackhawk'

Steven Spielberg se adentrará en el universo de películas de DC Comics con la adaptación cinematográfica de Blackhawk, una cinta de acción y aventuras durante la Segunda Guerra Mundial, informó The Hollywood Reporter.

Spielberg, que planea dirigir el filme, producirá este proyecto a través de su compañía Amblin Entertainment y con el apoyo de Warner Bros., el estudio con el que acaba de lanzar Ready Player One, récord de taquilla mundial.

"Ha sido maravilloso trabajar con el equipo de Warner Bros. a la hora de llevar Ready Player One a la gran pantalla", indicó el cineasta. "Estoy entusiasmado por reunirme con ellos en Blackhawk", agregó.

El guionista de la cinta será David Koepp, con quien Spielberg ha colaborado previamente en Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds e Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".

"Blackhawk" contará la historia de un escuadrón internacional de pilotos liderados por un hombre llamado Blackhawk, que hizo frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

El cómic, uno de los más vendidos en la década de 1940, vio la luz por primera vez en 1941 bajo el sello Quality Comics antes de que DC adquiriera la empresa en 1956. Sus creadores fueron Will Eisner, Bob Powell y Chuck Cuidera.

PRÓXIMO PROYECTO

- El próximo proyecto de Steven Spielberg será la quinta entrega de Indiana Jones, que se rodará el año que viene.

- También tiene en cartera una nueva versión del musical 'West Side Story'.