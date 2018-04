Escuinapense Oonán Lizárraga da, en el Teletón 2018, testimonio del futbol como herramienta de inclusión - Periódico Noroeste

FUTBOL

Escuinapense Oonán Lizárraga da, en el Teletón 2018, testimonio del futbol como herramienta de inclusión

El joven habló sobre los beneficios que le ha dado la práctica del balompié

Lucía Partida

ESCUINAPA._ El deporte, y en este caso el futbol, se ha convertido en una herramienta de inclusión social.

A sus 17 años de edad, el escuinapense Sebastián Oonán Lizárraga Barrón dio testimonio de ello al acudir el pasado 24 de marzo al Teletón 2018 en la Ciudad de México.

Desde los seis meses de edad, el joven ha sido uno de los símbolos de esta fundación creada por Televisa, y pese a que ha aparecido alrededor de 14 veces en el Teletón, este año fue distinto, pues le permitió mostrar su desarrollo psico-social derivado de su actividad deportiva.

“Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho jugar futbol. Para mí es como una diversión”, comenta Oonán, quien desde hace cinco años se unió a la Academia Atlas Matamoros de Escuinapa.

“El futbol cualquier persona lo puede hacer sin importar qué problema físico tenga porque en lo personal no ocupo los brazos para correr. Todos podemos incluirnos a jugar un deporte si queremos hacerlo”, enfatiza el jovencito, quien en algún tiempo también practicó la natación para competir en una Paralimpiada Estatal.

Durante la entrevista que le hizo el actor y conductor Eduardo Verástegui, el escuinapense habló de sus avances que ha tenido desde chico hasta la actualidad, y se mostró un reportaje donde apareció jugando futbol al lado de sus compañeros atlistas.

“La temática principal del 2018 en Teletón fue la inclusión. Se observó cómo muchas personas atendidas en los CRIT’S como Oonán exponían sus ejemplos de vida, muy relacionados con prácticas y logros deportivos, y su participación directa en grupos sociales de todo tipo”, señala el director de Atlas Escuinapa, Alberto Octavio Partida Rentería, quien acompañó al joven durante la transmisión televisiva.

“Por eso agradecen mucho a la academia rojinegra escuinapense, el que Oonán pueda continuar ese proceso de adaptación y formación dentro de la sociedad. Oonán ha hablado excelente del trato humano, la camaradería y disciplina que ha recibido en Atlas, y eso no tiene precio, es lo más valioso y gente como Teletón nos lo agradecen”, agregó Partida Rentería.

Los beneficios del deporte

Pese a que desde chico ha recibido terapia en los CRIT’S que lo han llevado a ser una persona independiente, Oonán, quien se ufana de ser titular con su equipo de Atlas Escuinapa, reconoce que gracias al balompié ha logrado tener un desarrollo más integral.

“He agarrado más condición, más fuerza porque antes en las piernas era que caminaba y no tenía tanto equilibrio, y pues ahora tanto en el futbol como en natación me ha ayudado más a tener equilibrio. Antes jugaba y me daba miedo a que si me metían el pie o a caerme yo solo, pero gracias al futbol el equilibrio ya lo controlo y juego como cualquiera”.

- ¿Y mentalmente?

- Me ha dado más confianza. Mentalmente cuando juego me sé controlar, pero sé más o menos cómo jugar, cómo llegar, cómo caer. Trato de perder el miedo que tenía cuando empecé a jugar.

Pide apoyo para deportistas especiales

Convertido en un ejemplo para quien lo conoce, Sebastián Oonán demuestra su amor por el deporte y como ejemplo vivo de las bondades que éste otorga, recomienda la práctica deportiva.

“Todos debemos practicar deporte porque es algo sano. Hay muchos que mejor andan haciendo otras cosas que no, como las drogas.

“Me da alegría porque muchas personas me dicen, ‘Para mí tú eres un gran ejemplo’, y eso es una motivación más para seguir adelante con mis metas y logros que quiero hacer”, señala el joven, quien entre sus deseos están estudiar Educación Física o Psicología.

- ¿Cómo ves en Escuinapa el espacio que se está dando a los deportistas especiales?

- Todos debemos tener disciplina porque si no la tenemos nunca vamos a lograr hacer nada. Nos deben incluir porque si quiero jugar con un equipo y que me digan, ‘¿Cómo vas a jugar tú si no tienes tus brazos?’, o si tiene un pie y anda con muleta jugando, es algo que nos desanimaría mucho. No nada más porque nos falte uno o dos brazos nos van a hacer a un lado, al contrario, hay que incluirlo para hacer más.

- ¿Pedirías a las autoridades municipales apoyo en este sentido?

- Sí, porque ellos deben poner el ejemplo. En otros lugares hay equipos de futbol o basquetbol y están así (con capacidades especiales). Aquí es lo que falta mucho, hacer un equipo así o si no hay personas así, de perdida que las autoridades traten de hacer para que todos hagamos deporte.

ANÉCDOTAS

Durante una de las ediciones del Teletón, la cantante Paulina Rubio pidió conocer a Oonán Lizárraga y posteriormente le pagó un viaje a Disneylandia.

El cantante José Ángel Ledesma, “El Coyote”, regaló hace tiempo a Oonán un piano para que pudiera tocarlo.

El internacional futbolista Rafael Márquez estuvo muy pendiente de la aparición del escuinapense en el Teletón.

FRASE

“El futbol cualquier persona lo puede hacer sin importar qué problema físico tenga porque en lo personal no ocupo los brazos para correr”.

Sebastián Oonán Lizárraga Barrón

Futbolista escuinapense