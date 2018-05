Estalla Julián Gil por suspensión de visitas a su hijo - Noroeste

Estalla Julián Gil por suspensión de visitas a su hijo

Un juez de lo familiar otorgó a Marjorie de Sousa un permiso para que no lleve al pequeño Matías al Centro de Convivencia por un tiempo

Noroeste / Redacción

05/05/2018 | 11:09 AM

Los problemas entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parecen no tener fin y lejos de tener acercamientos para dar solución a su pleito legal, cada día sale un nuevo inconveniente que los aleja de cualquier negociación, como es ahora la cancelación de visitas entre el actor y su hijo Matías, difundió elnuevodia.com.

Esa situación no tiene nada contento al galán de telenovelas que estalló contra su ex pareja luego de conocer el permiso que un juez de lo familiar le otorgó a la actriz venezolana para que no lleve a Matías al Centro de Convivencia por un tiempo determinado.

“Porque sabemos que su tiempo es valioso y derivado del interés que demuestran cada semana al acompañarnos cada sábado en las visitas, hago de su conocimiento que se suspenden las visitas a partir del día 12 de mayo al 7 de julio por razones laborales de mi persona”, destaca el comunicado que envió la actriz a los medios de comunicación.

“Se ha presentado un permiso ante el juez el jueves pasado para que en tiempo y forma mi contraparte sea notificado, el día de hoy el juez se pronunció a favor...”, precisa el documento.

La reacción del protagonista de Por amar sin ley no se hizo esperar y estalló contra su ex pareja, a quien acusa de ser la responsable de que él no pueda crear un apego con su hijo Matías.

“Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más la intención de mantenerme alejado de mi hijo. Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales y en este caso que ella va a trabajar, sí le dan la cancelación”, indicó el galán de telenovelas a través de un comunicado.

El actor de 47 años recordó que Marjorie nunca ha llevado a Matías al Centro de Convivencia, que es la niñera la que se hace cargo de presentarlo.

“Todo el año pasado y principios de éste, ella no iba porque siempre estaba trabajando y mandaba a la nana. En este caso se ve una vez más sus intenciones y alcances de lograr que no mantenga ningún tipo de vínculo con mi hijo Matías”, insistió el actor que asegura que tiene más de 400 días sin tener una sana convivencia con su hijo.

Y es que el actor ha declarado que ha hecho la petición al juez para que las reuniones semanales con su hijo sean en su casa y no en el Centro de Convivencia.

EL CASO

- El caso legal entre Marjorie de Souza, protagonista de Al otro lado del muro, y Julián Gil lleva más de un año en los juzgados.

- El pequeño Matías nació el 27 de enero de 2017, al poco tiempo sus padres se separaron y desde entonces han estado en una constante batalla legal por la custodia y el derecho a ver al niño.